Cegedim : lancement de l'offre TP Santé

Cegedim annonce le lancement de TP Santé, offre inédite permettant aux complémentaires santé et pharmacies de proposer ensemble une sélection de paniers de soins innovants et un tiers payant électronique et automatique, sans aucune ressaisie pour chacun des acteurs.



Pour constituer les paniers de soins TP Santé, Cegedim s'est appuyé sur l'expertise d'un comité scientifique indépendant composé de médecins et de pharmaciens. Plus de 2000 produits 'santé' ont été minutieusement sélectionnés et répartis dans huit paniers de soins.



Les paniers TP Santé s'appuient sur la norme 'Visio V2', élaborée par Cegedim et intégrée dans tous ses logiciels d'officine, qui permet de faire le lien directement entre l'officine et les complémentaires santé. Elle se déploie actuellement dans près de 15000 officines.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.