Cegedim : renforcement de THIN avec des données espagnoles

Cegedim Health Data annonce l'intégration des données de vie réelle espagnoles, venant étoffer sa base de données européenne THIN (The Health Improvement Network) avec 2,9 millions de patients, 300 établissements de santé et plus de 4400 médecins.



Observatoire non interventionnel de données patients médicalisées et anonymisées auprès de médecins généralistes et spécialistes, THIN a pour but de faire progresser la recherche de nouveaux traitements et la prise en charge des patients dans un intérêt de santé publique.



'La pandémie actuelle a modifié la perception du secteur de la santé quant à l'importance des données-patients de vie réelle, récentes et mises à jour régulièrement pour suivre l'évolution des symptômes liés à la pathologie', pointe la société.



