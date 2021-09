Cegedim : retour aux bénéfices au 1er semestre

Cegedim publie au titre des six premiers mois de 2021 un résultat net part du groupe de 6,5 millions d'euros, contre une perte de 4,7 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 70,4% à 10,7 millions.



Le groupe de technologies et de services pour le secteur de la santé a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 251,2 millions d'euros, en croissance de 6,3% en données publiées et de 6,2% en organique.



Pour 2021, Cegedim confirme anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%. Par prudence du fait de l'effet de base du second semestre 2020, il maintient son objectif d'une croissance de son ROC de l'ordre de 4%.



