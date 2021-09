Cegedim : retour aux bénéfices, le titre monte

Cegedim a renoué avec les bénéfices au premier semestre, l'éditeur de logiciels médicaux ayant bénéficié de la signature de plusieurs dossiers de taille, notamment dans le secteur de l'assurance.



Vers 11h20, l'action Cegedim gagnait 3,4%, alors que l'indice regroupant les petites et moyennes valeurs parisiennes, le CAC Mid & Small, progressait de 0,9%.



Cegedim a dégagé sur les six premiers mois de l'année un profit net de 6,5 millions d'euros, contre une perte de 4,7 millions au premier semestre 2020.



Son résultat opérationnel courant a progressé de 70,4% pour s'établir à 10,7 millions d'euros, un niveau proche de celui du premier semestre 2019 et à comparer avec 6,3 millions d'euros un an plus tôt.



Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 6,3% à 251,2 millions d'euros au premier semestre, dont une croissance organique de 6,2%.



S'il évoque toujours un environnement 'volatile et incertain', le groupe confirme anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% cette année.



