Présentation en avant-première du 21 au 23 mai 2024

à l’occasion de SantExpo – Paris Expo Porte de Versailles – Stand K84

avec deux conférences dédiées

Boulogne-Billancourt, le 14 mai 2024 - Claude Bernard, expert des bases de données médicales, est fier d’annoncer le lancement de son nouveau portail de composants web à destination des éditeurs de logiciels en santé. Historiquement connu pour son fonctionnement basé sur des APIs et précurseur en la manière pour les bases de données numériques, Claude Bernard continue d’innover avec des solutions toujours plus rapides, performantes et sécurisées pour ses utilisateurs professionnels de santé. Le pari est tenu avec la mise en place de composants web et d’un portail d’intégration entièrement dédié. Ce service additionnel attendu et très demandé par les éditeurs est désormais inclus dans son offre auprès des éditeurs partenaires.

Une solution d’intégration clé en main, interopérable et sans effort

Après la mise en ligne de la nouvelle version de son site www.claudebernard.fr l’année dernière, Claude Bernard a développé un portail de composants web, intuitif et simple d’utilisation pour les éditeurs, conçu comme une véritable bibliothèque digitale. Les utilisateurs peuvent y retrouver les innovations qui les intéressent et les intégrer rapidement dans leurs logiciels. L’intégration des composants web leur permet une économie de temps, d’efforts et d’investissements.

Cette solution d’intégration est complètement clé en main pour l’éditeur puisqu’il dispose à la fois des APIs et des composants web. Il lui suffit de choisir son composant, le tester, le personnaliser (grâce à des codes couleur du logiciel), l’adapter à l’interface de ses logiciels et l’intégrer directement grâce à une documentation spécifique en ligne, accessible immédiatement sur le portail. Il dispose d’autres avantages puisque les composants sont interopérables entre les différentes solutions (SNOMED-CT, CIM-10, FHIR), les sources de références sont nombreuses (ANSM , RCP, STOPP, HAS, ...) et la base est encodée avec les référentiels internationaux (SNOMED, CIM-10). Enfin, les composants reposent sur la base de données médicamenteuses Claude Bernard agréée HAS V3 et marquée CE, ce qui permet de continuer d’assurer un haut niveau de qualité à ses clients en cohérence avec les exigences réglementaires croissantes liées au secteur de la santé.

Liste des composants actuels :

Scan d’ordonnances, actualités, analyse d’ordonnance et alertes (effets indésirables, interactions médicamenteuses, redondances thérapeutiques), éditeur de posologie, moteur de recherche, monographie, … Cette liste des fonctionnalités sera enrichie tout au long de l’année au grès des besoins et des demandes des utilisateurs.

Selon Christophe Descamps, Directeur de Claude Bernard : « Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients ce nouveau portail de composants web et de leur offrir des solutions toujours plus performantes et plus sécurisées. Nous veillons au développement de fonctionnalités innovantes et ergonomiques pour assurer une adoption maximale de nos services par nos clients ».

Deux conférences à ne pas manquer

Rendez-vous les 21 mai de 11h00 à 11h30 et 22 mai de 9h30 à 10h00 pour découvrir ce nouveau portail

« 5 minutes pour intégrer Claude Bernard »

Comment intégrer les nouvelles fonctionnalités du portail Claude Bernard en quelques lignes de codes ?

SantExpo, Paris Expo Porte de Versailles

Hall 7.2 - Stand Cegedim / Claude Bernard n°K84

Disclaimer

A propos de RESIP / Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) édite la plateforme de services innovants Claude Bernard - à destination des professionnels de santé – adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Ces services de prévention, d’aide au diagnostic et de prise en charge du patient, sont directement interfacés aux logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance utilisés par plus de 150 000 professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… ou bien sont accessibles de manière complémentaire, en mobilité sur le nouveau site www.claudebernard.fr

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

