L'AP-HP s'engage pour une durée de 4 ans auprès de Proactis et Cegedim pour le déploiement de sa solution de gestion des approvisionnements

Proactis, leader des solutions logicielles Source-to-Pay, et Cegedim, Groupe spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, annoncent la signature d’un contrat de 4 ans avec l’AP-HP dans le cadre du déploiement de sa solution de gestion des approvisionnements. La solution mise en place par Proactis et Cegedim a pour objectif de permettre au centre hospitalier d’optimiser ses processus achat.



Centre hospitalier universitaire parisien à dimension européenne et mondialement reconnu, l’AP-HP accueille chaque année 10 millions de patients. Premier employeur d’Ile de-France, il compte plus de 100 000 employés au sein de ses 39 établissements.

Afin de répondre aux enjeux de l’AP-HP en matière d’optimisation des processus achat, Proactis et Cegedim ont développé une solution adaptée et complémentaire combinant leurs deux expertises. En effet, elle comprend la place de marché Proactis, avec 3 000 catalogues négociés avec les fournisseurs AP-HP, couplée à la plateforme Hospitalis de Cegedim pour la dématérialisation des commandes, réceptions et avis de livraison. Le déploiement de la solution au sein des 39 établissements de santé de l’AP-HP est assuré par PWC.

En production depuis janvier 2022, la solution Proactis et Hospitalis est déjà un succès avec un taux de dématérialisation des marchés de 95 % sur les 4 sites pilotes de l’AP-HP, représentant plus de 100 millions d’euros de commandes en valeur.

Dans le cadre de la signature de ce nouveau contrat, la solution va être déployée auprès de 4 000 utilisateurs avec pour objectif la gestion de plus de 600 000 commandes par an.

La solution conçue par Proactis et Cegedim permet de fluidifier les processus achat en les rendant plus efficaces et plus rapides, et d’améliorer l’expérience utilisateurs. A terme, elle offre des gains significatifs sur remise de chiffre d’affaires et sur les escomptes.

Monsieur Christophe Couvreur, Directeur Hospitalis conclut : « La digitalisation des échanges entre l’hôpital et ses fournisseurs par la dématérialisation des commandes, des confirmations de commande, des avis d’expédition et des factures offre des opportunités avec des axes de gains multiples en matière de réduction des tâches répétitives pour les professionnels de santé et de traçabilité des dispositifs médicaux / implantables (DMI). Nous sommes très heureux d’accompagner l’AP-HP dans cette transformation numérique ».

Monsieur Olivier JUNG, Directeur Proactis France complète : « C’est une fierté pour Proactis que l’AP-HP renouvelle ainsi sa confiance pour l’utilisation de sa marketplace et sa plateforme de dématérialisation des commandes. Ce projet est au cœur des enjeux de performance de la direction des finances à l’AP-HP. Ce marché souligne la qualité de notre collaboration sur le long terme ».

A propos de Cegedim





Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : https://www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.







A propos d’Hospitalis







Lancée en 2002, Hospitalis est une plateforme d’échanges proposée par Cegedim, qui permet aux établissements de santé de gérer les flux d’approvisionnement et les factures de façon dématérialisée avec leurs fournisseurs. Utilisée par 1 800 établissements de santé publics et privés et plus de 200 fournisseurs de produits de santé en France, Hospitalis est conforme à la directive européenne 2011/62/UE et offre un service de sérialisation permettant le contrôle et la désactivation des identifiants uniques de chaque boîte de médicaments pour lutter contre la falsification des médicaments. Un nouveau service d’Hospitalis permet également de réaliser la traçabilité des dispositifs médicaux/implantables, conformément à l’arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr/bpm/cycle-contract-to-pay/purchase-to-pay/hospitalis





A propos de Proactis

Proactis est un éditeur de solution Source-to-Pay pour les entreprises de taille intermédiaire, notamment les entreprises du secteur tertiaire.

La suite complète modulaire Proactis Rego permet aux entreprises de maîtriser la dépense et le risque fournisseurs, d’améliorer la conformité et le pilotage des achats, de réduire le coût des biens et services, et de réaliser des gains de productivité, grâce à la digitalisation et à l'automatisation des processus achats et comptabilité fournisseurs.

La solution de Proactis est complémentaire aux systèmes ERP. Elle optimise le contrôle, la visibilité et l'efficacité du cycle de la dépense des organisations. Notre approche modulaire s'adapte tout particulièrement aux ressources, aux budgets et aux priorités des entreprises de taille intermédiaire. Facile à mettre en œuvre et simple d'utilisation, notre solution permet d’atteindre rapidement des bénéfices durables. Tout au long de sa collaboration avec les entreprises, Proactis met à disposition un service client de proximité pour optimiser l’exploitation de la solution.

Proactis compte parmi ses clients plus de 1 100 entreprises et organismes publics, 2 millions de fournisseurs et plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’informations : www.proactis.com

Contacts presse

Agence Grayling

Sonia Bonvalet / Giordana Fabiani

06 07 42 92 72 / 07 60 90 89 13

sonia.bonvalet@grayling.com / giordana.fabiani@citigatedewerogerson.com

Aude Balleydier – Cegedim - Responsable Communication et Relations Medias – Tel : +33 (0)1 49 09 68 81 – aude.balleydier@cegedim.fr

Céline Pardo - .becoming – Relations Medias – Tel: +33 (0)6 52 08 13 66 – cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe