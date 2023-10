Un partenariat stratégique qui porte ses fruits et qui devrait se poursuivre de façon dynamique avec le soutien de plus d’une dizaine d’acteurs du secteur de l’assurance

Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et services métier pour l’assurance de personnes, et Shift Technology, fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance, célèbrent leur partenariat avec 10 millions d’assurés couverts et avec, à leurs côtés, une dizaine d’acteurs de premier plan sur le marché de l'assurance – compagnies d’assurances, instituts de prévoyance, délégataires de gestion, et clients LCB-FT. Les deux spécialistes français de la technologie appliquée au secteur de l’assurance ont associé leurs expertises en 2021 pour proposer au marché français de la santé et de la prévoyance des solutions de référence en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux (LCB-FT).

C’est pour faire face à l’évolution des comportements de fraude que Cegedim Insurance Solutions a initialement souhaité élargir son offre en y intégrant Shift Claims Fraud Detection, une solution qui permet d’identifier les risques et de détecter la fraude, les abus et paiement à tort grâce à l’IA, avec un taux de pertinence maximal. À la fois innovante, globale et capitalisant sur de nombreux retours d’expérience, la technologie développée par Shift s’avérait être le complément idéal de l’expertise métier dans le traitement des données d’assurance de personnes de Cegedim Insurance Solutions, qui propose pour compléter cette offre, une cellule d’experts métier dédiée à l’instruction des cas de fraude détectés.

En deux ans, ce partenariat stratégique a permis de signer une dizaine de références de premier plan sur le marché français de l’assurance, parmi elles, Mutuelles du Soleil et Klésia. Au total, ce sont près de 10 millions de personnes protégées concernées par ce partenariat.

« Nous nous sommes dit très tôt que l’intelligence artificielle appliquée à de grands volumes de données allait pouvoir générer de la valeur pour nos clients », déclare Catherine Abiven Présidente de Cegedim Insurance Solutions. « L’expertise de Shift sur cette technologie complète à merveille notre expertise métier en matière de santé et de prévoyance, et nous sommes très heureux de proposer aux acteurs du marché une combinaison de compétences unique par le biais de ce partenariat ».

« Il existe entre Cegedim Insurance Solutions et Shift, non seulement une complémentarité en termes de compétences, mais également un partage de culture. Nous avons la même approche du marché », conclut Jeremy Jawish, CEO et Cofondateur de Shift Technology. « C’est pourquoi nous espérons continuer à accélérer ensemble pour servir au mieux les acteurs de l’assurance, en France, mais aussi à l’international ».





À propos de Shift Technology :



Shift Technology propose des solutions d’aide à la décision basée sur l’IA, conçues pour le secteur mondial de l’assurance. Nos produits permettent aux assureurs d’automatiser et d’optimiser leurs décisions, depuis la souscription du contrat jusqu’au sinistre, en vue d’améliorer les expériences client et l’efficacité opérationnelle, et de réduire les coûts. Le futur de l’assurance passe par la prise de décision intelligente.



Plus d’informations sur le site de Shift Technology .







À propos de Cegedim Insurance Solutions :



Cegedim Insurance Solutions est la Business Unit du Groupe Cegedim au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers gestionnaires, en France et à l’international.

Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions SaaS (logiciels, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Notre pôle consulting, Conselium, accompagne également les professionnels de la santé et de l’assurance, au sens large, dans leurs projets tant stratégiques qu’opérationnels. Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel



Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com



Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS







À propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup , LinkedIn et Facebook

















