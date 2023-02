Smart Rx obtient le référencement Ségur du numérique en santé pour son Logiciel de Gestion d'Officine

Il confirme son engagement fort au service de la pharmacie de demain

Boulogne-Billancourt, le 10 février 2023 – Partenaire des pharmacies d’officine depuis plus de 30 ans, Smart Rx annonce que l’ANS (Agence du Numérique en Santé) a validé le référencement Ségur du numérique en santé de son Logiciel de Gestion d’Officine (LGO). Les pharmacies équipées de la solution logicielle Smart Rx bénéficieront ainsi d’un partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé et leurs patients. Premier acteur de santé de proximité, le pharmacien pourra s’appuyer sur cette nouvelle version du LGO Smart Rx et utiliser les nombreuses fonctionnalités Ségur en adéquation avec son geste métier.

Avec un accompagnement sur plusieurs niveaux (prévention, dépistage, observance) et des interactions plus nombreuses avec les professionnels de santé (médecins généralistes, hospitaliers, spécialistes, infirmiers, …) le pharmacien est plus que jamais au cœur du parcours de soins des patients. Dans ce contexte, le référencement Ségur du LGO Smart Rx présente un réel avantage pour les pharmaciens d’officine puisqu’il leur permet une meilleure prise en charge du patient.

Les pharmaciens équipés Smart Rx pourront dès le premier trimestre 2023, s’équiper de la version Ségur de leur LGO. Les échanges de flux entre le pharmacien et ses correspondants seront alors facilités (médecine de ville, hôpitaux, …) grâce à la mise en place de services et de référentiels liés à l’interopérabilité (INS, Prosantéconnect), le partage de documents de santé (MSS, DMP) et la connexion avec des services de l’assurance maladie (e-prescription, ApCV). Les comptes rendus d’entretien pharmaceutique, les bilans partagés de médication numériques seront facilement envoyés depuis le LGO via la MSSanté vers un professionnel de santé et /ou vers le patient ainsi que l’alimentation automatique du DMP du patient.

« Avec l’obtention du référencement Ségur pour son Logiciel de Gestion d’Officine, Smart Rx contribue au développement massif et cohérent du numérique en santé en France. Nous accompagnons les pharmaciens dans la fluidification de leurs échanges interprofessionnels, le partage sécurisé d’informations et d’ordonnances avec leurs patients », indique Stéphane Roux, Directeur de la R&D Smart Rx qui a coordonné l’ensemble des développements Ségur.

« Nos équipes se sont mobilisées pour répondre aux exigences du Ségur du numérique en santé. Le référencement obtenu est une étape clé pour Smart Rx et les pharmaciens qui nous font confiance. Place maintenant au déploiement et à l’accompagnement de chacun de nos pharmaciens et de leurs équipes officinales pour une bonne prise en main de la version Ségur de notre LGO Smart Rx », poursuit Anne-Sophie Bouy, Directeur de Smart Rx.

A propos de Smart Rx :



Spécialisé depuis 30 ans dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, Smart Rx fait partie du Groupe Cegedim. Smart Rx propose des solutions globales et innovantes pour faciliter et optimiser le fonctionnement et la gestion des officines. Son offre se compose d’une large gamme de logiciels, matériels et services pour l’aide à la vente, la gestion et le pilotage des points de vente ainsi que l’accompagnement des patients. Smart Rx compte 400 collaborateurs en région.

Pour en savoir plus : https://www.smart-rx.com/

















A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555,6 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

