Information financière trimestrielle au 31 mars 2022

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Un début d’année prometteur pour Cegedim

Croissance du chiffre d’affaires au T1 2022 de 5,5%

Toutes les divisions opérationnelles contribuent à cette croissance

L’accord définitif des investisseurs pour une prise de participation au capital de Cegedim Santé est prévu au mois de mai.

Boulogne-Billancourt, France, le 28 avril 2022 après bourse

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2022 de 129,2 millions d’euros, en croissance de 5,5% en données publiées et de 5,0% en données organiques (1) par rapport à 2021.

« La performance du premier trimestre, avec une croissance de 5,5%, est en ligne avec nos attentes. L’ensemble des divisions opérationnelles contribue à cette croissance reflétant ainsi la solidité de nos fondations, basées sur un business model pertinent et résilient, et des équipes motivées et talentueuses. La prise de participation dans Cegedim Santé, à hauteur de 65 millions d’euros, par trois acteurs majeurs de la protection sociale en France, lui permettrait de réaliser ses ambitions. Cette opération valoriserait Cegedim Santé à plus de 360 millions d’euros. Dans le contexte géopolitique et sanitaire actuel nous restons vigilants mais confiants et allons continuer à innover et à renforcer nos équipes commerciales et R&D », déclare Laurent Labrune, Directeur Général Délégué Groupe Cegedim.

Chiffre d’affaires

Premier trimestre Variation T1 2022 / 2021 en millions d’euros 2022 2021 Publiée Organique (1) Logiciels & services 71,2 68,8 +3,5% +2,7% Flux 22,6 21,0 +7,5% +7,3% Data & Marketing 22,5 19,9 +12,7% +12,7% BPO 12,3 11,7 +5,0% +5,0% Corporate et autres 0,7 1,0 -33,3% -33,3% Cegedim 129,2 122,5 +5,5% +5,0%

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & services

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 71,2 millions d’euros en progression de 2,7% en données organiques par rapport à la même période de l’an dernier.

A l’exception des activités d’informatisation des professionnels de santé au Royaume-Uni, comme attendue en attente de redressement, l’ensemble des activités de la division a réalisé de bonnes performances.

__________

(1) A périmètre et taux de change constants. L’impact des devises est positif de 0,4%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet positif de périmètre de 0,1% est lié à la consolidation pour la première fois au 30 juin 2021 dans les comptes de Cegedim de la société Kobus Tech.





Flux

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 22,6 millions d’euros en progression de 7,3% en données organiques (1) par rapport à la même période de l’an dernier.

L’activité de digitalisation des processus et d’échange de données dématérialisées est en croissance forte en France et enregistre une nette reprise en Allemagne et au Royaume-Uni. L’activité de flux liés au remboursement des dépenses de santé en France est également en croissance.

Data & marketing

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 22,5 millions d’euros en progression de 12,7% en données organiques (1) par rapport à la même période de l’an dernier.

Les activités data en France et de communication digitale en officines en France continue de fortement progresser avec une croissance à deux chiffres. Futuramedia, expert en solutions de communication digitale en pharmacie, continue de déployer son offre au Royaume-Uni.

BPO

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 12,3 millions d’euros en progression de 5,0% en données organiques (1) par rapport à la même période de l’an dernier.

L’activité de gestion de prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé est stable. A contrario, la division a profité de la croissance de l’activité de BPO pour le compte des services RH.

Corporate et autres

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 0,7 million d’euros en recul de 33,3% en données organiques (1) par rapport à la même période de l’an dernier.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du premier trimestre 2022 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a pas d’activité en Russie ou en Ukraine. Le Groupe n’a également pas d’actifs exposés dans ces pays.

Cegedim et le Groupe Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP entrent en négociation exclusive en vue d’une participation au capital de Cegedim Santé

Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP ont annoncé le 1er mars 2022 être en négociation exclusive en vue d’une prise de participation au capital de Cegedim Santé, la filiale du Groupe Cegedim spécialisée dans les solutions digitales destinées aux professionnels de santé et aux patients. Dans le contexte de cette opération, Cegedim Santé ferait concomitamment l’acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale spécialisée dans les solutions de télésanté.

La signature du protocole d’investissement devrait avoir lieu au mois de mai 2022. L’augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros devrait avoir lieu d’ici juin 2022. Cette opération valoriserait Cegedim Santé post opération à 360,9 millions d’euros. Cegedim continuait à consolider Cegedim Santé par intégration globale.

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018 dont IQVIA a interjeté appel. La cour d’Appel a confirmé le jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021. La société IQVIA a introduit un pourvoi en cassation le 19 février 2022.

Après consultation de ses conseillers juridiques externes, le Groupe n’avait passé aucune provision.

Opérations et événements importants post 31 mars 20 2 2

Il n’y a eu postérieurement au 31 mars 2022 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

__________

(1) A périmètre et taux de change constants.





Perspectives

Avec un chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 en croissance organique (1) de 5,0% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires.

Cegedim anticipe ainsi en 2022, une croissance organique (1) du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%. Les risques inflationnistes, en particulier sur les salaires, résultant de la situation géopolitique actuelle incite le Groupe à suspendre temporairement la communication d’un objectif 2022 du Résultat opérationnel courant (2).

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisition significative en 2022.

WEBCAST LE 28 AVRIL 2022 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast La présentation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 est disponible :



Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

Le Comité d’Audit s’est réuni le 27 avril 2022. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 28 avril 2022.

Agenda financier 202 2

2022 17 juin à 9h30



28 juillet après bourse



20 septembre après bourse



27 octobre après bourse Assemblée générale des actionnaires



Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022



Résultats du premier semestre 2022



Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022





Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 28 avril 2022 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 1er avril 2022 sous le numéro D.22-0232.







A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.







__________

(1) A périmètre et taux de change constants

(2) Indicateur alternatif de performance cf. Chapitre 4 « Comptes consolidés » point 4.6 note 2 du Document d’Enregistrement Universel 2021





Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Jan Eryk UMIASTOWSKI

Cegedim

Directeur des Investissements

et Responsable Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36

janeryk.umiastowski@cegedim.com

Céline PARDO

.Becoming

Relations Médias







Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com









Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

Exercice 2022

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 71,2 71,2 Flux 22,6 22,6 Data & marketing 22,5 22,5 BPO 12,3 12,3 Corporate et autres 0,7 0,7 Chiffre d’affaires Groupe 129,2 129,2

Exercice 2021

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 68,8 71,4 71,3 80,4 292,0 Flux 21,0 20,7 19,8 22,7 84,2 Data & marketing 19,9 24,8 21,8 31,9 98,4 BPO 11,7 11,2 11,4 13,0 47,3 Corporate et autres 1,0 0,5 0,5 0,7 2,7 Chiffre d’affaires Groupe 122,5 128,7 124,8 148,7 524,7

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique , devise et division au 31 mars 202 2

en % du chiffre d’affaires consolidé



Zone géographique Devise France EMEA

hors France Amériques Euro GBP Autres Logiciels & services 83,2% 16,7% 0,1% 86,1% 12,0% 1,9% Flux 92,5% 7,5% 0,0% 95,7% 4,3% 0,0% Data & marketing 97,5% 2,5% 0,0% 97,5% 0,0% 2,5% BPO 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 99,4% 0,6% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Cegedim 89,0% 11,0% 0,1% 91,1% 7,4% 1,5%

Tableau de passage entre secteur et division

T1 2022 en millions d’euros Assurance santé, RH

et e-services Professionnels

de santé Corporate

et autres Total Logiciels & services 35,7 35,5 0,0 71,2 Flux 22,6 0,0 0,0 22,6 Data & Marketing 22,5 0,0 0,0 22,5 BPO 12,3 0,0 0,0 12,3 Corporate et autres 0,0 0,0 0,7 0,7 Cegedim 93,1 35,5 0,7 129,2

Pièce jointe