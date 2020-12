Cegereal S A : CLASSEE SECTOR LEADER MONDIAL PAR LE GRESB DANS LA CATEGORIE DES SOCIÉTÉS DE BUREAUX COTÉES

Regulatory News:

Cegereal (Paris:CGR) annonce avoir atteint le statut de Sector Leader monde au classement 2020 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des sociétés de bureaux cotées avec un score de 94/100. La société conserve son niveau de Five Stars et sa place sur le podium du GRESB depuis sa première participation en 2014.

Chaque année, le GRESB évalue et classe la performance Environnementale Social et de Gouvernance (ESG) des acteurs de l’immobilier au niveau international. Le statut de Sector Leader est attribué aux sociétés ayant démontré un leadership évident dans leur démarche et performance RSE.

La société annonce également avoir reçu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière.

Ces récompenses témoignent de la pertinence de la stratégie RSE de Cegereal qui s’articule autour de 4 axes stratégiques : s’adapter au climat, intégrer la RSE à la gouvernance, avoir une empreinte sociale positive et déployer des actions innovantes, et saluent la performance de son programme « Upgreen your Business ».

Une stratégie concrète d’amélioration continue

Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine de Cegereal ont ainsi été réduites de respectivement -30% et -42% depuis 2013.

Ceci est le fruit d’une combinaison d’actions ciblées, parmi lesquelles sont à noter la double certification HQE Exploitation et BREEAM In-Use International des immeubles, la mise en place de Contrats de Performance Energétique ainsi qu’une implication forte des parties prenantes clés qui ont contribué à l’amélioration de la performance environnementale des actifs.

Consciente de l’impact positif de la mobilité douce, Cegereal a significativement augmenté le nombre de bornes de vélos et de recharges pour les véhicules électriques sur ses immeubles.

Afin de limiter les risques liés au changement climatique, un travail sur la préservation de la biodiversité a été engagé sur les 38 500 m² d’espaces naturels dont dispose le patrimoine de Cegereal. En effet, la présence de végétation dense et diversifiée réduit le phénomène d’ilots de chaleur urbains lors de vagues de chaleur. L’installation de mobiliers extérieurs ou encore de potagers dans lesquels il est possible de cueillir des fruits et des aromates sont très appréciés des occupants.

A propos du GRESB

Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est un organisme dirigé par des investisseurs qui a pour mission de fournir des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) standardisées et approuvées aux marchés financiers. Fondé en 2009, le GRESB est devenu la principale référence mondiale en matière de RSE pour les investissements dans le secteur de l’immobiliers et des infrastructures. En 2020, le GRESB a collecté des informations sur plus de 1 200 portefeuilles immobiliers, représentant plus de 96 000 actifs et une valeur d'actifs sous gestion de 5 300 milliards de dollars américains. Les données sont utilisées par plus de 100 investisseurs institutionnels et financiers pour suivre l'évolution des placements dans différents portefeuilles et prendre les décisions stratégiques nécessaires à la transition du secteur vers un avenir plus durable.

A propos de l’EPRA

L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association représentant les entreprises de l’immobilier, dont le rôle est de promouvoir, développer et représenter les entreprises cotées du secteur immobilier au niveau européen.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2020 à 1 460 millions d'euros hors droits. Fortement engagée dans une démarche de développement durable, Cegereal a obtenu en 2020 le statut de Global Sector Leader » au classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sur les sociétés de bureaux cotées. Son patrimoine est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International. Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 493 millions d’euros au 30 novembre 2020.

