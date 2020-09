CEGID : lance Cegid Immobilisations Ultimate

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cegid a annoncé le lancement d'une nouvelle solution dédiée à la gestion comptable des immobilisations des grandes entreprises et des ETI. L'éditeur de solutions de gestion souligne que Cegid Immobilisations Ultimate est la première solution nativement cloud alliant réponses aux besoins métiers et avancées technologiques, pour assurer la gestion complète du cycle de vie des immobilisations des entreprises." Grâce à une base de données unique, détaillée et dynamique, toutes les incidences comptables, fiscales et financières sont gérées automatiquement. En effet, la maîtrise du patrimoine mobilier et immobilier est un préalable à l'efficience opérationnelle et à l'optimisation des coûts pour toutes les entreprises " a précisé Laurent Ludvig, directeur de la Business Unit Tax de Cegid.