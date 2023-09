(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Ceiba Investments Ltd - Société d'investissement dédiée à Cuba, avec des intérêts dans les secteurs de l'immobilier commercial et touristique - déclare une valeur nette d'inventaire par action au 30 juin de 1,09 USD, en hausse de 5,9% par rapport à 1,03 USD au 31 décembre. Pour le semestre clos le 30 juin, le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 5,9 %, contre un rendement négatif de 3,5 % en glissement annuel. Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 7,3 millions USD, contre une perte de 400 000 USD un an plus tôt. Le bénéfice de base et dilué par action a été de 0,05 USD, contre une perte de 0,003 USD l'année précédente. Le président John Herring indique que si la pandémie de Covid-19 est terminée, "son impact continue malheureusement à se faire sentir", en particulier dans le secteur du tourisme, qui est l'une des principales sources de devises étrangères de Cuba et qui a mis plus de temps qu'on ne l'aurait espéré à se rétablir. Il ajoute que si les perspectives incertaines "continuent d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs de l'entreprise", le conseil d'administration se réjouit du retour aux bénéfices.

Livermore Investments Group Ltd - Société d'investissement spécialisée dans les instruments à revenu fixe - Au 30 juin, la valeur nette d'inventaire par action était de 0,80 USD, contre 0,77 USD au 31 décembre et 0,79 USD l'année précédente. Pour le semestre clos le 30 juin, elle affiche un bénéfice avant impôt de 4 millions d'USD, contre une perte de 21,7 millions d'USD l'année précédente. La perte d'investissement se réduit à 5,8 millions d'USD contre 33,7 millions d'USD, tandis que les revenus d'intérêts et de distribution tombent à 11,5 millions d'USD contre 13,7 millions d'USD. Pour l'avenir, les perspectives mondiales restent prudentes "en raison de la persistance de l'inflation et du resserrement des politiques".

Golden Rock Global PLC - Société d'acquisition à but spécifique - Pour les six mois se terminant le 30 juin, la perte avant impôts s'élève à 73 821 GBP, contre 62 347 GBP l'année précédente. La perte d'exploitation s'est élevée à 67 660 GBP, contre 62 179 GBP l'année précédente. La perte par action est de 0,39 GBP, contre 0,33 GBP l'année précédente. Les frais administratifs sont passés de 72 179 GBP à 94 663 GBP d'une année sur l'autre. Le président Ross Andrew déclare que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour répondre à ses besoins immédiats, mais qu'elle devra rechercher d'autres fonds ou facilités si l'acquisition de 2Mee Ltd n'est pas conclue au début de 2024.

Vox Valor Capital Ltd - Société d'investissement technologique basée à Londres - Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société a enregistré une perte avant impôts de 124 817 USD, contre 1,9 million USD l'année précédente. Les recettes s'élèvent à 1,8 million USD, contre 3,4 millions USD l'année précédente, tandis que les dépenses d'exploitation tombent à 1,2 million USD, contre 3,4 millions USD d'une année sur l'autre. En ce qui concerne l'avenir, la hausse des taux d'intérêt et d'inflation a tendance à avoir "un impact négatif" sur le prix des services fournis. Le conseil d'administration reste prudemment optimiste et continue d'évaluer les possibilités de générer de la valeur pour les actionnaires.

Catenae Innovation PLC - Fournisseur de médias numériques et de technologies basé à Londres qui utilise la technologie blockchain pour aider les clients à gérer leurs opérations et leur personnel - Pour le semestre clos le 30 juin, déclare un revenu de 22 173 GBP, en hausse par rapport à 17 500 GBP pour le semestre clos le 31 mars, mais en baisse par rapport à 152 437 GBP pour l'exercice clos le 31 décembre. La perte avant impôts s'élève à 185 267 GBP, contre 287 168 GBP pour le semestre clos le 31 mars et 527 165 GBP pour l'exercice clos le 31 décembre.

