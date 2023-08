Ceinsys Tech Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fourniture de solutions d'ingénierie, géospatiales et de technologies de l'information (TI). La société opère à travers trois segments : Enterprise Geospatial & Engineering Services, Software Products et Power Generation. Le segment Enterprise Geospatial & Engineering Services comprend des solutions géospatiales pour la cartographie cadastrale, l'étude, la cartographie et l'analyse des ressources, les applications minières et la cartographie du patrimoine. Ses services de conseil en ingénierie comprennent la modélisation hydraulique, les solutions de comptage de l'eau, les solutions municipales, les services de conseil pour la préparation des rapports de projet détaillés (DPR) pour les projets d'approvisionnement en eau, les routes et autoroutes utilisant la technologie lidar. Ses solutions pour l'eau comprennent la gestion des eaux usées, l'approvisionnement en eau et les systèmes d'égouts en milieu urbain et rural, les systèmes d'irrigation scada, les solutions intelligentes pour l'eau et les infrastructures de comptage, les conseils en gestion de projet et les inspections par des tiers.

Secteur Logiciels