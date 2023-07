New York (awp/afp) - Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Celsius a été inculpé et placé en détention jeudi, un an après le dépôt de bilan de la société qui avait bloqué près de cinq milliards de dollars d'actifs de clients.

Alexander Mashinsky est notamment accusé de tromperie, manipulation de marché, fraude, a indiqué dans un communiqué le bureau du procureur fédéral de Manhattan Damian Williams, selon lequel l'entrepreneur "a floué ses clients et leur a donné une fausse image d'aspects fondamentaux de la société qu'il a créée".

Le quinquagénaire, né en Ukraine, avant de s'installer en Israël, puis aux Etats-Unis, encourt plusieurs dizaines d'années de réclusion, cinq des sept chefs d'accusation retenus contre lui prévoyant chacun une peine maximale de vingt ans de prison.

Arrêté jeudi, il devait être présenté le jour même à un juge fédéral de Manhattan.

L'ancien numéro deux de la société Roni Cohen-Pavon a également été inculpé mais il réside en Israël, dont il est un ressortissant.

Au faîte de sa popularité, fin 2021, Celsius comptait plus d'un million de clients et revendiquait plus de 25 milliards de dollars d'actifs investis sur la plateforme.

La soudaine baisse de valeur de plusieurs cryptomonnaies au printemps 2022, qui a accompagné l'implosion de la monnaie numérique Terra (UST), a secoué le marché et provoqué des défaillances en chaîne.

Pris dans la tourmente et victime de retraits massifs de ses clients, Celsius a décidé mi-juin 2022 de geler les avoirs et de suspendre toute sortie, avant de déposer le bilan, un mois plus tard.

Les autorités dénoncent notamment la gestion de crise d'Alexander Mashinsky qui, durant les jours ayant précédé le gel des fonds, a continué à assurer aux clients que Celsius "conservait des finances solides et disposait de liquidités suffisantes pour satisfaire les demandes de retraits", selon le communiqué.

Par ailleurs, l'ancien patron est accusé d'avoir manipulé le cours de la cryptomonnaie créée par Celsius, le CEL, notamment en utilisant, à leur insu, des fonds déposés par des clients pour acheter la devise et gonfler artificiellement son cours.

Selon l'autorité américaine de la concurrence (FTC), les dirigeants de Celsius ont ponctionné plus de quatre milliards de dollars dans les actifs des clients pour financer, entre autres, le fonctionnement de la société, réaliser des investissements à hauts risques et des prêts sans garanties.

Les autorités américaines ont également annoncé jeudi renoncer à poursuivre la société Celsius, prenant en compte les décisions des nouveaux dirigeants, qui cherchent à restituer aux clients l'essentiel des 4,7 milliards de dollars gelés en juin 2022.

Cette décision relève d'un accord avec Celsius, qui s'est engagé à ne plus proposer de produits financiers, ce qui revient à mettre un terme à son activité.

afp/rp