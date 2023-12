CEL-SCI Corporation est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur l'activation du système immunitaire pour lutter contre le cancer et les maladies infectieuses. La société est engagée dans la recherche et le développement de traitements contre le cancer et d'autres maladies en utilisant le système immunitaire. Son principal traitement expérimental, Multikine (interleukine leucocytaire injectable), fait l'objet d'un essai clinique pivot de phase III. Multikine est une immunothérapie expérimentale en cours de développement pour le traitement potentiel de certains cancers de la tête et du cou. La société utilise sa technologie LEAPS (Ligand Epitope Antigen Presentation System) pour développer plusieurs nouveaux médicaments candidats, CEL-4000 et CEL-2000, comme traitements potentiels de la polyarthrite rhumatoïde. Les produits candidats utilisant la technologie LEAPS sont CEL-2000, CEL-4000 et DerG-PG275(Cit). Multikine est un produit candidat d'immunothérapie composé d'un mélange défini et breveté de 14 cytokines naturelles humaines.

Secteur Produits pharmaceutiques