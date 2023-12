Celadon Pharmaceuticals Plc est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni. Elle se consacre à la recherche, à la culture, à la fabrication et à la fourniture de médicaments à base de cannabinoïdes. La société se concentre sur la culture hydroponique de cannabis en intérieur, initialement pour le marché de la douleur chronique. Elle cherche également à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs chroniques et à explorer le potentiel des médicaments à base de cannabinoïdes pour d'autres maladies, telles que l'autisme et la sclérose en plaques. Les installations de la société comprennent un système hydroponique intérieur en circuit fermé qui permet de cultiver les plantes de cannabis dans un climat, une lumière et un système d'irrigation très spécifiques. La filiale de la société, LVL Health, est un dispensaire de cannabis médical pour les douleurs chroniques qui possède un essai de cannabis conditionnellement approuvé par l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) utilisant des produits médicinaux à base de cannabis pour traiter les douleurs chroniques au Royaume-Uni.

Secteur Produits pharmaceutiques