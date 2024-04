Celanese Corporation annonce des changements au sein de sa direction

Celanese Corporation a annoncé la nomination de Kim K.W. Rucker en tant que nouvelle administratrice indépendante principale à compter du 18 avril 2024. Mme Rucker, ancienne vice-présidente exécutive, directrice juridique et secrétaire générale d'Andeavor (anciennement Tesoro Corp.) et administratrice de sociétés expérimentée, est membre du conseil d'administration de Celanese depuis 2018. Elle succède à William M. ?Bill ? Brown qui, comme annoncé précédemment, a décidé de ne pas solliciter de réélection au conseil d'administration, parallèlement à sa nomination en tant que nouveau directeur général de 3M Corporation. Dans le cadre de l'élection de Mme Rucker en tant que principale administratrice indépendante, elle a démissionné de son poste de présidente du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise de Celanese, et le conseil d'administration a nommé Ganesh Moorthy à ce poste, à compter du 18 avril 2024. Mme Rucker reste membre du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise de Celanese et du comité de rémunération et de développement du management. Mme Rucker s'appuie sur des dizaines d'années d'expérience en tant que dirigeante d'entreprise publique et membre de conseils d'administration. Mme Rucker est administratrice indépendante chez HP Inc, Marathon Petroleum Corporation et GE Vernova. Elle est également membre du conseil d'administration de Johns Hopkins Medicine et siège au conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif Haven for Hope. Elle a précédemment siégé au conseil d'administration de Lennox International Inc.

Tout au long de sa carrière, Mme Rucker a fait preuve d'un sens aigu de la stratégie, du leadership et de la gouvernance d'entreprise dans des sociétés telles qu'Andeavor, Kraft Foods Group Inc, Avon Products Inc, Energy Future Holdings Corp. et Kimberly-Clark Corporation. Mme Rucker a également été associée chez Sidley Austin LLP. Mme Rucker est titulaire d'une licence en économie de l'université de l'Iowa, d'un doctorat en droit de la Harvard Law School et d'un master en politique publique de la John F. Kennedy School of Government de l'université de Harvard.