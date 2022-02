Chimie: DuPont vend des activités à Celanese pour 11 milliards de dollars

New York (awp/afp) - La société américaine Celanese spécialisée dans les produits chimiques va débourser 11 milliards de dollars, en espèces, pour acquérir la majorité de la division Mobilité et matériaux de l'entreprise DuPont, selon un communiqué vendredi.

Cette division produit des résines, adhésifs et lubrifiants haute performance notamment pour les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile.

DuPont va en céder plus de 80% à Celanese, avec des lignes de produits représentant environ 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, réparties sur 29 usines et employant 5.000 salariés.

La transaction, encore soumise au feu vert des autorités de la concurrence, doit se finaliser d'ici la fin de l'année.

Les activités cédées par DuPont "seront encore plus solides quand elles seront combinées au portefeuille de produits de Celanese", a estimé le PDG de DuPont, Ed Breen, cité dans le communiqué.

Pour l'activité restante de la division, la marque Delrin, DuPont espère trouver un acheteur pour la finalisation d'une vente au premier trimestre 2023.

La cession de la division Mobilité et matériaux représente "une étape significative dans la transformation de DuPont", qui vient par ailleurs d'acquérir Laird Performance Materials et prévoit de racheter Rogers Corporation, a souligné M. Breen.

L'objectif est "de faire de DuPont un leader dans les domaines de l'électronique, de l'eau, des technologies industrielles, de la protection et de la prochaine génération de voitures", a-t-il indiqué.

L'entreprise, fondée il y a plus de 200 ans, s'est beaucoup transformée sous sa houlette ces dernières années.

La dernière opération majeure date de 2017, quand DuPont a fusionné avec son compatriote Dow Chemical.

La nouvelle entité, baptisée temporairement DowDuPont, a ensuite été scindée en trois sociétés cotées indépendantes: l'une centrée sur l'agriculture, Corteva, une deuxième sur la science des matériaux, Dow, et la dernière sur la chimie de spécialité, DuPont.

L'action de DuPont prenait plus de 4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York vendredi et celle de Celanese gagnait 3%.

afp/rp