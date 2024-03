Celcuity, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies ciblées pour le traitement de multiples indications de tumeurs solides. Sa plateforme de diagnostic compagnon CELsignia est capable d'analyser les cellules tumorales de patients vivants afin d'identifier de nouveaux groupes de patients cancéreux susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées. Son principal candidat thérapeutique est le gedatolisib, un puissant inhibiteur double de petite molécule qui cible sélectivement toutes les isoformes de classe I de PI3K et la cible mammalienne de la rapamycine (mTOR). Son mécanisme d'action et ses propriétés pharmacocinétiques sont très différents de ceux d'autres thérapies expérimentales qui ciblent PI3K ou mTOR, seuls ou ensemble. Son programme de développement clinique initial pour le gédatolisib est axé sur le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+), HER2-négatif, avancé ou métastatique. Son programme VIKTORIA-1 évalue le gedatolisib en association avec le fulvestrant, avec ou sans palbociclib, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé HR+/HER2-.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale