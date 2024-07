Celebrus Technologies PLC, anciennement D4t4 Solutions Plc, est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme technologique de données perturbatrice. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des relations entre les marques et les consommateurs grâce à de meilleures données. Elle capture et connecte les données qui alimentent l'analyse des clients et activent les expériences cross-canal. Elle capture, contextualise et active automatiquement les données comportementales des consommateurs en temps réel sur tous les canaux numériques. Grâce à la biométrie comportementale et à l'intelligence artificielle (IA), elle permet aux marques de détecter et de prévenir la fraude avant qu'elle ne se produise. Sa suite de solutions basées sur les données comprend la capture des données, les fraudes et escroqueries et la gestion des données. Elle est déployée dans plus de 30 pays dans les secteurs des services financiers, des soins de santé, de la vente au détail, des voyages et des télécommunications. Elle permet de créer une carte d'identité complète, de suivre les informations personnelles et de gérer les interactions en temps réel.

Secteur Services et conseils en informatique