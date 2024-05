Celestica Inc. est engagée dans la conception, la fabrication, la plateforme matérielle et les solutions de chaîne d'approvisionnement. La société opère dans deux segments : Advanced Technology Solutions (ATS) et Connectivity & Cloud Solutions (CCS). Le segment ATS est constitué de son marché final ATS et comprend ses activités Aérospatiale et Défense (A&D), Industrie, HealthTech, et Capital Equipment. L'activité Capital Equipment comprend les semi-conducteurs, les écrans et les équipements robotiques. Le segment CCS comprend les marchés finaux des communications et des entreprises. Le marché final des entreprises comprend les activités de Celestica dans le domaine des serveurs et du stockage. Celestica offre une gamme de services de fabrication de produits et de chaînes d'approvisionnement connexes aux clients de ses deux segments, notamment la conception et le développement, l'introduction de nouveaux produits, les services d'ingénierie, l'approvisionnement en composants, la fabrication et l'assemblage électroniques, les tests, l'assemblage mécanique complexe, l'intégration de systèmes, l'usinage de précision et d'autres services.

Secteur Equipements et pièces électroniques