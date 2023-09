Cell MedX Corp. est une société de biotechnologie qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques et non thérapeutiques qui favorisent le bien-être général, la santé générale, le soulagement de la douleur, le bien-être et l'atténuation des complications associées à des conditions médicales, notamment le diabète, la maladie de Parkinson, l'hypertension artérielle, la neuropathie et la fonction rénale. La société, par le biais de sa filiale, est engagée dans le développement et la fabrication de dispositifs thérapeutiques basés sur sa technologie eBalance, qui exploite la puissance des microcourants et ses effets sur le corps humain. Le système eBalance Pro et le système eBalance Home sont des systèmes d'électrothérapie à microcourant destinés à administrer une variété spécifique d'algorithmes thérapeutiques à microcourant pour le soulagement temporaire de la douleur associée aux muscles endoloris ou douloureux des épaules, de la taille, du dos, du cou, des extrémités supérieures (bras) et des extrémités inférieures. Sa thérapie par microcourant utilise la bioélectricité moléculaire dans la signalisation de cellule à cellule.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale