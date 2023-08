Celldex Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. Elle se concentre sur le développement d'anticorps thérapeutiques monoclonaux et bispécifiques qui s'attaquent à des maladies pour lesquelles les traitements disponibles sont inadéquats. Ses médicaments candidats comprennent des produits thérapeutiques à base d'anticorps, qui ont la capacité d'engager le système immunitaire humain et/ou d'affecter directement des voies critiques afin d'améliorer la vie des patients atteints de maladies inflammatoires et de nombreuses formes de cancer. Son Barzolvolimab, un anticorps monoclonal qui se lie spécifiquement au récepteur KIT et inhibe puissamment son activité, est étudié dans de multiples maladies à mastocytes, notamment l'urticaire chronique, le prurigo nodulaire et l'oesophagite à éosinophiles. Sa plateforme bispécifique comprend CDX-585 et CDX-527. CDX-585 combine le blocage actif de PD-1 et le blocage anti-ILT4 pour prévenir les signaux immunosuppresseurs dans les cellules T et les cellules myéloïdes, respectivement. Ses autres programmes incluent CDX-1140, un anticorps monoclonal agoniste entièrement humain ciblant CD40.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale