Cellebrite DI Ltd. : Deutsche Bank Securities favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 242 M - 211 M Résultat net 2021 20,1 M - 17,5 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 55,3x Rendement 2021 9,76% Capitalisation 1 243 M 1 243 M 1 082 M Capi. / CA 2021 5,13x Capi. / CA 2022 4,38x Nbr Employés 765 Flottant 85,3% Graphique CELLEBRITE DI LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 6,64 $ Objectif de cours Moyen 13,50 $ Ecart / Objectif Moyen 103% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Yossi Carmil Chief Executive Officer & Director Dana Gerner Chief Financial Officer Haim Shani Chairman Ronnen Armon Chief Products & Technologies Officer Elly Keinan Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CELLEBRITE DI LTD. -17.21% 1 243 MICROSOFT CORPORATION -10.09% 2 266 902 SEA LIMITED -26.40% 92 529 ATLASSIAN CORPORATION PLC -9.21% 87 747 DASSAULT SYSTÈMES SE -19.94% 63 516 SYNOPSYS INC. -12.03% 47 742