Cellebrite Endpoint Inspector permet aux entreprises de collecter à distance les données d'applications professionnelles

Cellebrite se démarque de la concurrence en offrant la possibilité de collecter à distance les données stockées sur les mobiles, sur les ordinateurs et celles d'applications cloud, via une plateforme unifiée

PETAH TIKVA, Israël, et TYSONS CORNER, Virginie, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui le lancement d’une fonctionnalité de collecte des données d'applications professionnelles stockées sur le cloud. Cette nouvelle fonctionnalité de Cellebrite Endpoint Inspector vise à améliorer les capacités d'enquête et de eDiscovery des entreprises, en leur permettant de recueillir à distance les données d'applications informatiques, mobiles et cloud via une plateforme unifiée.



L'ajout de la collecte des données d'applications professionnelles cloud à Cellebrite Endpoint Inspector devrait aider à réduire le temps et les coûts associés à la collecte de données à partir d'applications telles qu'Office365, Google Workspace, Slack et Box, en permettant aux enquêteurs de lancer plusieurs collectes à partir de nombreuses sources de données professionnelles utilisées par le personnel. Grâce à notre capacité de collecte unifiée et à l'ajout à Endpoint Inspector de la collecte de données d'applications cloud, les clients disposeront d'un outil unique pour toutes les sources de collecte.

Le recueil de données d'applications professionnelles cloud vise à permettre aux enquêteurs de rechercher et consolider les données, dresser un tableau complet de la situation, mettre en évidence des informations exploitables et de découvrir la vérité. En outre, le recueil des données d'applications professionnelles cloud utilise les capacités de collecte intelligente pour recueillir uniquement les données nécessaires, tout en garantissant leur sécurité et leur confidentialité à chaque étape des opérations.

Pour Ken Basore, directeur général des solutions d'entreprise chez Cellebrite: « Dans le monde actuel, il est impératif que les entreprises de tout secteur et de toute taille puissent accéder aux données professionnelles des employés de manière sécurisée et efficace. La collecte des données d'applications professionnelles stockées sur le cloud transforme la manière dont les entreprises collectent les données associées aux enquêtes d'entreprise et aux opérations de eDiscovery. Nous sommes fiers d'être la seule entreprise à proposer une plateforme unifiée pour la collecte à distance des données des ordinateurs, des mobiles et maintenant de celles des applications professionnelles cloud les plus largement utilisées. Grâce à nos capacités révolutionnaires, les entreprises peuvent accroître leur efficacité tout en maintenant la sécurité des données. »

Pour plus d'information sur le recueil des données d'applications professionnelles basées sur le cloud et Cellebrite Endpoint Inspector, rendez-vous ici .

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (Nasdaq : CLBT) consiste à permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d’intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d’agences et d’entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d’enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-nous visite sur www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur Twitter at @Cellebrite_UFED .

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « Safe Harbor » (« règles refuges ») de la loi américaine Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « avoir l'intention de », « chercher à », « viser », « anticiper », « apparaître », « approximatif », « prédire », « possible », « potentiel », « croire », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « peut », « planifier », « perspective », « futur » et « projeter », ainsi que des expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent des informations financières estimées. Ces énoncés prospectifs concernant les revenus, les bénéfices, les performances, les stratégies, les perspectives et d'autres aspects de l'activité de Cellebrite sont basés sur des attentes actuelles qui sont assujetties à des risques et incertitudes. Un certain nombre de facteurs pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, mais ne sont pas limités à : la capacité de Cellebrite à suivre le rythme des avancées technologiques et de l'évolution des normes du secteur ; la dépendance matérielle de Cellebrite vis-à-vis de l'acceptation de ses solutions par les organismes d'application du droit et les agences gouvernementales ; les erreurs, défaillances, défauts ou bogues réels ou perçus dans les solutions d'investigation numérique de Cellebrite ; l'incapacité de Cellebrite à maintenir la productivité du personnel de vente et de marketing, y compris en ce qui concerne l'embauche, l'intégration et la rétention du personnel ; les incertitudes concernant l'impact des conditions macroéconomiques et/ou mondiales, y compris la pandémie de COVID-19 et les actions militaires impliquant la Russie et l'Ukraine ; la concurrence intense sur tous les marchés de Cellebrite ; l'utilisation abusive ou délibérée des solutions de Cellebrite ; les facteurs politiques et de réputation liés aux activités ou opérations de Cellebrite ; les risques liés aux estimations des opportunités de marché et aux prévisions de croissance du marché ; la capacité de Cellebrite à gérer correctement sa croissance ; les risques associés aux facilités de crédit et aux liquidités de Cellebrite ; la dépendance de Cellebrite vis-à-vis de fournisseurs tiers pour certains composants, produits, ou services ; les défis associés aux transactions importantes et au long cycle de vente ; les risques que les clients de Cellebrite ne respectent pas leurs obligations contractuelles ou de paiement ; les risques associés à une quantité importante d'activités de Cellebrite provenant de clients gouvernementaux du monde entier ; les risques liés à la propriété intellectuelle de Cellebrite ; les vulnérabilités ou défauts de sécurité, y compris les cyberattaques, violations, défaillances ou perturbations des systèmes informatiques ; la mauvaise manipulation ou la mauvaise manipulation perçue d'informations sensibles ou confidentielles ; les environnements réglementaires complexes et changeants liés aux opérations et aux solutions de Cellebrite ; les contraintes réglementaires auxquelles nous sommes soumis ; les risques associés aux différentes exigences de gouvernance d'entreprise applicables aux entreprises israéliennes et les risques associés au fait d'être un émetteur privé étranger et une société à croissance émergente ; la volatilité du marché du cours des actions de Cellebrite ; l'évolution des lois et réglementations fiscales ; les risques associés aux coentreprises, partenariats et initiatives stratégiques ; les risques associés aux opérations internationales importantes de Cellebrite ; les risques associés au non-respect par Cellebrite des lois et réglementation de lutte contre la corruption, de conformité commerciale, de lutte contre le blanchiment d'argent et relatives aux sanctions économiques ; les risques liés à la pertinence des systèmes, des processus, des politiques, des procédures, des contrôles internes et du personnel existants de Cellebrite pour les besoins actuels et futurs en opérations et en rapports de Cellebrite ; ainsi que d'autres facteurs, risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » (Risk Factors) du rapport annuel de Cellebrite sur Formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 29 mars 2022, tel que modifié le 14 avril 2022, et dans d'autres documents déposés par Cellebrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), qui sont disponibles gratuitement à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés, dans la présente communication ou ailleurs. Cellebrite décline toute obligation de mettre à jour ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et les autres lois applicables l'imposent.

Contacts chez Cellebrite

Médias

Victor Cooper

Directeur des relations publiques et de la communication

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910