La nouvelle solution SaaS transforme, avec une efficacité inégalée et une sécurité basée sur le consentement, à la fois l’accès, la collecte et l’analyse des données provenant d’une grande variété d’appareils distants au sein de l’entreprise

TYSONS CORNER, État de Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), une entreprise leader dans le secteur des solutions d’investigation numérique, dévoile aujourd’hui sa solution SaaS Endpoint Inspector. Ce modèle de livraison amélioré de notre produit Endpoint Inspector leader sur le marché offre aux entreprises clientes et aux fournisseurs de services d’eDiscovery des capacités d’investigation numérique nouvelle génération qui permettent la collecte et l’analyse rationalisées de données provenant de divers appareils distants, le tout dans un cadre unifié, sécurisé et basé sur le consentement.



Grâce à la suite évolutive de solutions SaaS de Cellebrite intégrée à la plateforme Case-to-Closure, les organisations peuvent désormais déployer rapidement une collecte de données à distance de manière transparente et ciblée pour une acquisition plus rapide des informations clés, réduisant ainsi le temps d’accès aux données qui passe de plusieurs jours à quelques minutes. Cela inclut la possibilité pour les examinateurs de récupérer la messagerie Cloud en coopération avec les dépositaires. La solution vient compléter l’offre SaaS Endpoint Mobile Now de Cellebrite basée sur l’utilisation qui permet la collecte de données mobiles dans le secteur privé. Principal fournisseur pour les professionnels de l’eDiscovery, la solution SaaS Endpoint Inspector offre aux organisations une plateforme centralisée pour une visibilité en temps réel des statuts de collecte. Cette efficacité élimine le besoin d’outils multiples ou de suivi manuel dans des feuilles de calcul, tandis que les mises à jour automatiques permettant d’obtenir les nouvelles versions logicielles des appareils atténuent les risques liés aux mises à niveau fréquentes des appareils.

« Avec l’adoption rapide des solutions SaaS, il est essentiel que nos systèmes aient non seulement une longueur d’avance sur les avancées technologiques, mais qu’ils respectent également les normes éthiques et juridiques les plus strictes », déclare Ronnen Armon, responsable des technologies de produits chez Cellebrite. « La solution SaaS Endpoint Inspector de Cellebrite est à l’avant-garde de cette démarche et garantit aux examinateurs de pouvoir collecter efficacement des données à partir d’une gamme d’appareils, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sans avoir à gérer de logiciel ou à compromettre le consentement et la sécurité ».

Cellebrite s’engage à être à la pointe de l’industrie non seulement en matière d’innovation technologique, mais aussi en matière de pratiques éthiques. La solution SaaS Endpoint Inspector fonctionne exclusivement dans un cadre basé sur le consentement, ce qui permet de garantir que toutes les activités sont transparentes et autorisées par les propriétaires d’appareils. Cette approche est fondamentale pour nos valeurs et est intégrée dans chaque aspect de notre solution.

Découvrez comment la solution SaaS Cellebrite Endpoint Inspector peut transformer la collecte et l’analyse des données de votre entreprise. Consultez notre site sur https://enterprise.cellebrite.com/Cellebrite-endpoint-inspector/

À propos de Cellebrite



Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d’accélérer les procédures judiciaires et de préserver la confidentialité de populations du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d’investigation numérique destinées aux secteurs public et privé, et nous aidons les organisations à maîtriser les méandres des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d’intelligence. La plateforme et les solutions d’investigation numérique de Cellebrite ont gagné la confiance de milliers d’agences et d’entreprises de premier plan dans le monde entier. Elles visent à transformer la façon dont les données sont collectées, étudiées, analysées et gérées dans le cadre d’enquêtes légalement autorisées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur X à @Cellebrite.

À propos de Cellebrite Enterprise Solutions

Dans un monde en rapide mutation, Cellebrite Enterprise Solutions regarde au-delà de l’horizon pour concevoir des solutions permettant de conserver les données à portée de main, de les transformer et de lever le voile sur des informations importantes pour protéger votre entreprise et vos employés. Du siège social au bureau à domicile, les professionnels de l’eDiscovery et les enquêteurs d’entreprise peuvent accéder aux terminaux n’importe où grâce aux solutions d’entreprise de Cellebrite.