Les preuves numériques deviennent « plus importantes » que les preuves physiques et que l'ADN pour mener à bien des poursuites judiciaires



Parmi ces nouveaux défis, il y a les retards croissants dans l'analyse des appareils qui freinent les enquêtes

PETAH TIKVA, Israël et TYSONS CORNER, Virginie, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a présenté les résultats de son enquête 2022 sur les tendances du secteur. L'enquête 2022 sur les tendances du secteur, une étude commandée par Cellebrite, révèle que la plupart des services de police et des parquets pensent que les preuves numériques sont plus importantes que les preuves physiques et l'ADN dans la résolution des affaires.

Les données, recueillies auprès de plus de 2000 chefs de police, chefs de services de police, examinateurs, enquêteurs et procureurs, illustrent à quel point les sources de preuves numériques, notamment les smartphones, ordinateurs portables, réseaux sociaux, l'open source, les cryptomonnaies, la vidéosurveillance, les véhicules et les drones, créent des difficultés supplémentaires pour les forces de l'ordre.

Les conclusions de l'enquête soulignent la nécessité pour les polices du monde entier d'investir dans la formation du personnel existant en criminalistique numérique, de recruter davantage d'experts en technologie et de collaborer avec des fournisseurs de logiciels en mesure de les aider à gérer les preuves numériques de manière plus efficace.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'enquête:

74 % des responsables de services conviennent qu'il existe un manque croissant de compétences technologiques dans la police, ce qui rend encore plus difficile le recueil, la gestion, l’analyse, le stockage et l’utilisation des preuves numériques nécessaires pour l’obtention des décisions judiciaires.

48 % des directeurs et des responsables de services de police pensent que leur stratégie de transformation numérique est mauvaise ou médiocre.

66 % des personnes interrogées conviennent que les preuves numériques, notamment les ordinateurs portables, téléphones mobiles, clés USB et la vidéosurveillance, sont aujourd'hui plus importantes que les preuves physiques pour résoudre les affaires.

51 % des examinateurs conviennent que les retards dans l'analyse des appareils nécessitant une extraction de données ont augmenté au cours de l'année écoulée.

Le nombre moyen de jours nécessaires pour que les enquêteurs reçoivent un rapport d'extraction est passé de six à neuf jours au cours de l'année écoulée.



Selon Chris Collins, « sergent-detective » au service de police de Lake Jackson, « l'accès aux preuves numériques revêt une importance vitale pour résoudre les affaires le plus rapidement possible, comme l'illustrent les conclusions de cette enquête. À mesure que les preuves numériques gagnent en volume et en ampleur, les enquêteurs, les analystes et les procureurs ont besoin de données précises pour accélérer les délais, et Cellebrite propose des solutions pour atteindre cet objectif. »

Pour Leeor Ben-Peretz, directeur de la stratégie chez Cellebrite, « le public croit souvent à tort que le recueil des preuves dans les affaires criminelles se limite aux sacs en plastique, aux empreintes digitales et aux prélèvements ADN. C'est une vision archaïque du monde de la police – relayée par des films et des séries – qui ignore fondamentalement le rôle massif et croissant que jouent les preuves numériques ».

La 4ème enquête annuelle Cellebrite sur les tendances du secteur fournit une vision en profondeur des tendances qui affectent et définissent la manière dont les forces de l'ordre, les organisations militaires et la communauté du renseignement opèrent aujourd'hui au niveau international.

Sur la base de 2000 réponses de professionnels de la police judicaire et de la justice dans 119 pays, l'enquête 2022 sur les tendances du secteur fournit un aperçu de la manière dont les services de police relèvent de nombreux défis. Pour consulter l'enquête Cellebrite 2022 sur les tendances du secteur, rendez-vous ici.

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (NASDAQ : CLBT) consiste à permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d'intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com.

Contacts chez Cellebrite

Médias

Victor Cooper

Directeur des relations publiques et de la communication

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Investisseurs

Relations avec les investisseurs

investors@cellebrite.com