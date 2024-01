Cellectar Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments pour le traitement du cancer. Grâce à sa plateforme de libération de conjugués de médicaments à base d'éther phospholipidique (PDC), la société se concentre sur le développement de PDC conçus pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Sa plateforme PDC possède le potentiel pour la découverte et le développement de traitements ciblant le cancer, et elle prévoit de développer des PDC à la fois de manière indépendante et par le biais de collaborations en matière de recherche et de développement. Son portefeuille de produits comprend l'iopofosine, une petite molécule PDC conçue pour délivrer de manière ciblée de l'iode-131 (radio-isotope), des programmes chimiothérapeutiques PDC précliniques et de multiples actifs PDC en partenariat. L'entreprise évalue également l'iopofosine chez des patients atteints de myélome multiple hautement réfractaire dans le cadre de son étude de phase 2 CLOVER-1 et chez des patients pédiatriques atteints de sarcomes ou de tumeurs cérébrales en rechute/réfractaire dans le cadre de l'étude de phase 1 CLOVER-2.

Secteur Produits pharmaceutiques