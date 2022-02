Calyxt annonce le placement d'actions et de bons de souscriptions d'actions pour un montant d'environ 10,9 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel

New York (N.Y.), 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, et (« Calyxt »), une filiale détenue majoritairement par Cellectis (68,1% au 31 décembre 2021), ont annoncé le placement auprès d'un investisseur institutionnel (i) de 3.880.000 actions ordinaires de Calyxt au prix de $1,41 par action (représentant un prix de souscription total de 5,47 millions de dollars), (ii) de 3.880.000 bons de souscription d’actions préfinancés à hauteur de 1,41$ par bon (soit une souscription additionnelle de 5,47 millions de dollars) permettant d’acquérir un même nombre d’actions ordinaires supplémentaires de Calyxt au prix de 0,0001 $ par action, et (iii) de 7.760.000 bons de souscription d’actions ordinaires permettant la souscription d’un maximum de 7.760.000 actions ordinaires supplémentaires au prix de 1,41$ par action (représentant un montant additionnel de 10,9 millions de dollars dans l’hypothèse d’exercice intégral).



Le règlement-livraison doit intervenir le 23 février. Les bons de souscription préfinancés pourront être exercés à tout moment à compter de cette date et sans limite de durée, tandis que les bons de souscription ordinaires ne pourront être exercés qu’à compter de l’expiration d’une période de six mois suivant leur date d'émission et pendant une période de cinq ans.

Au résultat de cette opération, la participation de Cellectis dans Calyxt sera réduite de 61,7% à 56,1% du capital à la date de règlement-livraison des 3.880.000 actions ordinaires nouvelles, ou 51,4% en cas d’exercice de l’intégralité des 3.880.000 bons de souscription d’actions préfinancés, ou encore de 44,1% en cas d’exercice de l’intégralité des 7.760.000 bons de souscription d’actions ordinaires.

Dans le cadre de l'Offre, Calyxt a publié des estimations financières préliminaires au 31 décembre 2021 : à cette date, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Calyxt s'élevaient à 13,7 millions de dollars, sa trésorerie affectée à 0,6 million de dollars, le total des passifs courants à 4,1 millions de dollars et les obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante, s’élevaient de 17,9 millions de dollars.

Ces informations financières préliminaires, qui n'ont pas été auditées, reposent sur les informations dont Calyxt dispose actuellement et sont sous l’entière réserve de l'achèvement des procédures de clôture financière de fin d'année de Calyxt et de l’audit de ses commissaires aux comptes.

Dans le cadre du placement, Calyxt a mis à jour la description de ses activités et de ses facteurs de risque en déposant un formulaire dit « Form 8-K » auprès de la SEC (ce formulaire étant disponible sur le site internet de la SEC).

La poursuite par Calyxt de ses activités reste conditionnée à sa capacité à lever de nouveaux financements.

Cellectis est une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 22 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Calyxt (Nasdaq : CLXT) est une société de biologie synthétique à base de plantes. La société s'appuie sur sa plateforme technologique propriétaire PlantSpring™ pour concevoir le métabolisme des plantes afin de produire des produits chimiques végétaux innovants destinés à être utilisés dans les matériaux et produits de clients. En tant que solutions végétales, les produits de biologie synthétique de la société peuvent être utilisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs objectifs financiers. Les offres diversifiées de Calyxt sont principalement fournies par son système de production propriétaire BioFactory™.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles, incluant notamment les informations concernant nos projets et priorités de recherche et développement, nos efforts de développement des projets pré-clinique, le calendrier d’avancement de nos études cliniques. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

