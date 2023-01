Calyxt et Cibus annoncent la signature d'un Accord de Fusion

NEW YORK, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - NASDAQ : CLLS), une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui que Cibus Global LLC, une société à responsabilité limitée incorporée dans le Delaware, USA (« Cibus ») et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) (« Calyxt ») ont annoncé que Calyxt et Calypso Merger Subsidiary, LLC, une société à responsabilité limitée incorporée dans le Delaware, USA et filiale à 100% de Calyxt, ont signé un accord et un plan de fusion avec Cibus et certaines autres parties qui y sont nommées (l’« Accord de Fusion »), selon lequel, sous réserve de ses termes et conditions, Calyxt et Cibus vont fusionner dans le cadre d’une transaction rémunérée exclusivement en actions.



La transaction combine deux sociétés dans le domaine de l’agriculture basée sur l’édition du génome, avec des installations pour le développement de traits végétaux caractéristiques et une sélection végétale de nouvelle génération.

Cellectis détient actuellement une participation de 49,1 % au capital de Calyxt. À la suite de la réalisation de la fusion, Cellectis anticipe détenir 2,5% du capital de la société résultant de la fusion. Dans le cadre de l’Accord de Fusion, Cellectis a signé une convention de vote avec Cibus pour voter en faveur et approuver toutes les transactions envisagées par l’Accord de Fusion, sous réserve des termes et conditions de ce dernier.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation (i) des actionnaires de Calyxt et (ii) des membres de Cibus, ainsi qu’à la réception des approbations réglementaires requises (dans la mesure où elles sont applicables) et à la satisfaction d'autres conditions de réalisation habituelles. Dans le cadre de la transaction, Calyxt déposera une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission), enregistrant l'émission des actions ordinaires à émettre en rémunération de la fusion. La clôture de la transaction est actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2023.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 22 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux nonsatisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le US Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent notamment être identifiés par des mots tels que " anticiper ", " approximativement ", " peut ", " s'attendre ", " avoir l'intention ", " potentiel ", " prévu ", " devrait " et " sera ", utilisés à la forme affirmative ou négative. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations dont nous avons actuellement connaissances. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant (i) le risque que les conditions de réalisation de la transaction proposée ne soient pas remplies, (ii) les incertitudes quant au calendrier et à la capacité de Calyxt et Cibus à estimer et gérer correctement leurs charges d'exploitation respectives et les dépenses associées à la transaction proposée, et (iii) les incertitudes concernant l'impact que tout retard dans la réalisation de la transaction aurait sur les ressources en trésorerie anticipées de la société résultant de la fusion lors de (x) la réalisation de la fusion et/ou (y) d'autres événements entrainant des dépenses et coûts imprévus qui pourraient réduire les ressources en trésorerie de ladite société. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » et dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la commission des opérations de bourse (Securities Exchange Commission) (« SEC »), accessibles sur le site internet de la SEC : www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes connus et inconnus peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations venaient à être disponibles dans le futur.

