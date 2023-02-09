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    ALCLS   FR0010425595

CELLECTIS S.A.

(ALCLS)
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Cellectis S A : Document AMF CP. 2023DD884058

09/02/2023 | 18:11
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2023DD884058

09 février 2023

FR0010425595 - DD155130

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bpifrance Participations SA personne morale liée à Laurent ARTHAUD, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CELLECTIS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : New York Stock Exchange, Inc.

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : American Depositary Shares (ADS)

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010425595

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.5000 Dollar des États-Unis

VOLUME : 2 186 960.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.5000 Euro

VOLUME : 2 186 960.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 février 2023

COMMENTAIRES :

Monsieur Laurent Arthaud détient un mandat d'administrateur en nom propre au sein du conseil d'administration de la société

CELLECTIS.

Pour information Monsieur Laurent Arthaud est salarié de la société Bpifrance Investissement.

Pour information, Bpifrance Participations détient 100% de Bpifrance Investissement.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cellectis SA published this content on 09 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 February 2023 17:10:04 UTC.


© Publicnow 2023
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Tréso. nette 2022 26,8 M 28,8 M -
PER 2022 -0,60x
Rendement 2022 -
Capitalisation 124 M 133 M -
VE / CA 2022 3,56x
VE / CA 2023 3,42x
Nbr Employés 297
Flottant 99,8%
Graphique CELLECTIS S.A.
Durée : Période :
Cellectis S.A. : Graphique analyse technique Cellectis S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CELLECTIS S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
André Choulika Chief Executive Officer & Director
Bing C. Wang Chief Financial Officer
Jean-Pierre Garnier Non-Executive Chairman
Philippe Duchateau Chief Scientific Officer
Mark Frattini Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CELLECTIS S.A.12.23%133
MODERNA, INC.-8.51%63 136
LONZA GROUP AG23.06%44 913
IQVIA HOLDINGS INC.14.94%43 744
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-7.03%26 789
SEAGEN INC.6.52%25 416