Cellectis S A : Document AMF CP. 2023DD884058

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2023DD884058
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09 février 2023
FR0010425595 - DD155130
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Bpifrance Participations SA personne morale liée à Laurent ARTHAUD, Administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : CELLECTIS
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 03 février 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : New York Stock Exchange, Inc.
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : American Depositary Shares (ADS)
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010425595
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 2.5000 Dollar des États-Unis
VOLUME : 2 186 960.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 2.5000 Euro
VOLUME : 2 186 960.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 février 2023
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