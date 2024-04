RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INCLUANT LE RAPPORT SUR LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

I. RAPPORT DE GESTION

1. Situation de la Société et de ses filiales et activité au cours de l'exercice écoulé

Cellectis S.A. (ci-après dénommée « Cellectis », la « Société » ou « nous ») est une société anonyme domiciliée en France dont le siège social est situé à Paris. Nos produits candidats, fondés sur des cellules T aux gènes sélectivement modifiés, et qui expriment des récepteurs antigéniques chimériques, ou CARs, visent à exploiter la puissance du système immunitaire pour cibler et éradiquer les cancers. Nous pensons que l'immunothérapie fondée sur les CARs est un des domaines les plus prometteurs de la recherche contre le cancer. Nos technologies d'édition du génome nous permettent de créer des cellules CAR T allogéniques (que nous appelons « UCART »), ce qui signifie qu'elles proviennent de donneurs sains plutôt que des patients eux-mêmes. Nous pensons que la production de cellules CAR T allogéniques nous permet de développer des produits rentables, sur étagères, qui sont capable d'être cryopréservés, stockés et distribués à travers le monde entier. Notre expertise dans l'édition du génome nous permet de développer des produits candidats comportant de nouvelles caractéristiques de sécurité et d'efficacité, incluant des propriétés de contrôle conçues pour les empêcher d'attaquer les tissus sains, leur permettant de tolérer les traitements en oncologie, et de les équiper pour résister aux mécanismes qui inhibent l'activité du système immunitaire. Outre notre activité en matière d'immuno-oncologie, nous explorons également l'utilisation de nos technologies d'édition du génome dans d'autres applications thérapeutiques.

Cellectis est cotée depuis 2007 sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris (« Euronext Growth ») et depuis 2015 sur le Nasdaq Global Market ("Nasdaq"). En janvier 2023, Cellectis a mis en place un programme de financement en fonds propres dit « At-The-Market » (le « Programme ATM ») lui permettant d'émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (« ADSs ») pour un montant total brut maximum de 60 millions de dollars, chaque ADS représentant une action ordinaire de Cellectis. En février 2023, Cellectis a réalisé un placement public de 9.907.800 d'ADSs sur le Nasdaq pour un produit brut d'environ 22.783.330 de dollars (20.875.325,27 d'euros), chaque ADS représentant un action ordinaire de Cellectis.

Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, comprennent Cellectis et ses deux filiales situées aux Etats-Unis, Cellectis, Inc. et Cellectis Biologics Inc. (le « Groupe »). Le détail de ces données financières consolidées figure dans les résultats financiers des douze mois clos le 31 décembre 2023. Suite à la signature du contrat de fusion inversée entre Cibus Global LLC et Calyxt, Inc. Le 17 janvier 2023 (la "Fusion"), Cellectis considère que Calyxt répond à la définition d'un groupe d'actifs destinés à être cédés au 31 décembre 2022. Par conséquent, Calyxt a été classé comme une activité abandonnée jusqu'au 31 mai 2023. A la réalisation de la Fusion, effective le 1er juin 2023, la société combinée opère sous le nom de Cibus, Inc. (dénommée "Cibus"). La participation de Cellectis dans Calyxt a été réduite à 2,9% après la réalisation de la Fusion, ce qui a entraîné la perte de contrôle de Cellectis sur Calyxt. Calyxt n'est donc plus consolidée depuis le 1er juin 2023.

Au 31 décembre 2023, Cellectis S.A. détient 100% de Cellectis, Inc. qui détient 100% de Cellectis Biologics, Inc.

La Société n'a pas de succursale.

