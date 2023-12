Les actionnaires de Cellectis S.A. ont également approuvé les nominations de M. Marc Dunoyer et du Dr. Tyrell Rivers en tant qu'administrateurs du conseil d'administration de Cellectis, nominations qui restent soumises à la réalisation de l'Investissement Additionnel. M. Marc Dunoyer est directeur de la stratégie d'AstraZeneca et directeur général d'Alexion, AstraZeneca Rare Disease. Il était auparavant directeur exécutif et directeur financier d'AstraZeneca depuis novembre 2013.

La carrière de M. Marc Dunoyer dans le secteur pharmaceutique, qui l'a amené à travailler pour Roussel Uclaf, Hoechst Marion Roussel et GSK, lui a permis d'acquérir une grande expérience de l'industrie. Comptable diplômé, il a rejoint AstraZeneca en 2013, où il a occupé le poste de vice-président exécutif de la stratégie mondiale des produits et du portefeuille de juin à octobre 2013. Auparavant, il a été responsable mondial des maladies rares chez GSK et (simultanément) président de GSK Japon.

M. Dunoyer est membre des conseils d'administration d'Orchard Therapeutics Plc et de JCR Pharmaceuticals. Il est titulaire d'un MBA de HEC Paris et d'une licence en droit de l'Université de Paris. Tyrell Rivers est directeur exécutif de Corporate Ventures chez AstraZeneca, où il est responsable de la création et de l'exécution de stratégies commerciales innovantes et porteuses de valeur.

Avant d'assumer ce rôle en 2014, il a travaillé chez MedImmune Ventures, se spécialisant dans l'investissement dans les sciences de la vie. Au début de sa carrière, le Dr Rivers a occupé divers postes chez Merck & Co, où il a dirigé le soutien technique pour les vaccins commerciaux et les initiatives commerciales mondiales pour l'accès aux technologies clés pour la recherche et le développement. Il est actuellement membre du conseil d'administration d'ADC Therapeutics, de Cerapedics et de Quell Therapeutics.

M. Rivers est titulaire d'une licence en génie chimique du Massachusetts Institute of Technology, d'un doctorat en génie chimique de l'université du Texas à Austin et d'un M.B.A. de la Stern School of Business de l'université de New York.