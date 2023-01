Cellectis S A : modifie la note convertible de 20 milions de dollars émise par son partenaire Cytovia

Cellectis a annoncé avoir modifié certaines conditions financières de sa note convertible de 20 millions de dollars émise par son partenaire, Cytovia Therapeutics. La société de biotechnologie de stade clinique, qui développe une technologie pionnière d'édition de génome baptisée Talen, prévoit dans sa note une conversion automatique en actions ordinaires de Cytovia concernant certaines transactions essentielles en vertu desquelles Cytovia devient une société publique et une conversion au gré de Cellectis, à la vente de la société et à maturité.



Dans tous les cas, cette conversion est soumise à un plafond de détention de 9,9% du capital, le solde pouvant être émis sous forme de bons de souscription préfinancés.



Entre autres changements, la note modifiée et mise à jour a augmenté le taux d'intérêt applicable de la note à 10 % par an, sous réserve d'une augmentation de 10 % en cas de survenance et de poursuite d'un cas de défaut, a prévu le remboursement de 50 % du montant en circulation le 30 avril 2023 et a reporté la date d'échéance finale pour le remboursement du montant restant en circulation au 30 juin 2023