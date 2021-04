Cellectis S A : Avis de réunion d'Assemblée Générale - 1er juin 2021 - Rapport du Conseil d'Administration

2. FIXATION DU MONTANT DE LA REMUNERATION GLOBALE ALLOUEE AUX ADMINISTRATEURS NON

EXECUTIFS(cinquième résolution)

Il est rappelé que l'assemblée générale à caractère mixte du 29 juin 2020 a fixé à 600.000 euros le montant de la rémunération allouées aux administrateurs non exécutifs (c'est-à-dire n'ayant ni la qualité de salarié ni la qualité de dirigeant opérationnel de la Société ou d'une société du groupe) en rémunération de leur activité pour l'exercice 2020, ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Nous vous proposons de porter ce montant à 751.000 euros pour l'exercice 2021, ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Compte-tenu de l'augmentation de la taille du conseil d'administration en 2020 avec la nomination de Monsieur Jean- Pierre Garnier, et compte-tenu de l'intention d'augmenter encore la taille du conseil d'administration, nous vous proposons de porter ce montant à 750.000 euros pour l'exercice 2021 et pour chaque année suivante, jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Il est important que la composition du conseil d'administration de la Société reflète sa position sur son marché. L'objectif du conseil d'administration est de répondre de manière appropriée et efficace aux principaux défis que présente le marché concurrentiel dans lequel la Société évolue, et principalement basé aux Etats-Unis tout en se conformant à ses obligations résultant de son statut de société cotée en France et aux Etats-Unis.

Afin de rester compétitive, le Société doit s'assurer que la composition de son conseil d'administration est en phase avec le marché nord-américain dans lequel elle évolue et être attractive dans sa recherche de talents. Afin de continuer à attirer et à retenir des administrateurs hautement qualifiés ayant l'expérience et une connaissance approfondie du secteur, nous devons être capable d'offrir à nos administrateurs indépendants des rémunérations en phase avec la pratique du marché nord- américain.

3. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS SORTANTS(sixième à huitième résolutions)

Le conseil d'administration de la Société est composé de neuf membres, dont sept sont indépendants au regard des règles de la SEC et du Nasdaq (Madame Annick Schwebig, Messieurs Laurent Arthaud, Pierre Bastid, Rainer Boehm, Alain Godard, Hervé Hoppenot et Jean-Pierre Garnier), Monsieur André Choulika, directeur général, ainsi que de Monsieur David Sourdive, directeur général délégué et EVP Initiatives Stratégiques de Cellectis.