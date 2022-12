Cellectis S A : noue un accord de collaboration avec la start up Primera

Cellectis, société de biotechnologie de stade clinique, et Primera, start-up lancée par Mayflower Bioventures,ont fait part de la signature d'un contrat en vertu duquel ils collaboreront pour corriger les mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmt) in vivo afin de traiter la cause profonde des maladies associées. Cet accord de collaboration devra être complété par d'autres, en vertu desquels la société de biotechnologies française pourrait recevoir 19% du capital de Primera et aurait un siège à son conseil d'administration.En vertu de l'accord, Primera a le droit d'exercer une option exclusive mondiale pour une licence de Cellectis sur un maximum de cinq produits candidats développés dans le cadre de leur collaboration.Si Primera exerce l'option, Cellectis pourra recevoir jusqu'à 750 millions de dollars correspondant aux différentes étapes de développement et de vente des produits du partenariat, ainsi qu'un pourcentage de redevances à un chiffre sur leurs ventes nettes.