Cellectis, société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de crédit d'un montant total de 40 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement. La société prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, UCART22, UCART20x22, UCART123 et UCARTCS1.Le crédit de 40 millions d'euros est divisé en trois tranches : 20 millions d'euros pour la première tranche (" Tranche A "), 15 millions d'euros pour la deuxième tranche (" Tranche B ") et 5 millions d'euros pour la tranche C (la " Tranche C "). Les trois tranches seront disponibles durant les 36 mois suivants la signature du Contrat de Financement." Ce financement de la BEI, peu dilutif pour nos actionnaires, est une excellente nouvelle pour Cellectis et une reconnaissance du travail accompli par nos équipes. Il nous permettra de soutenir le développement de nos produits candidats UCART " a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.Le crédit sera assorti d'un taux d'intérêt capitalisé dégressif par tranche, 8% pour la Tranche A, 7% pour la Tranche B et 6% pour la Tranche C, avec une maturité de 6 ans pour chaque tranche. Ces intérêts seront capitalisés annuellement, payables à maturité et incorporés dans le nominal de l'emprunt et portent donc intérêts.Sous réserve de certaines conditions, à la survenance de cas de défauts standards (ex. défaut de paiement, fausse déclaration, défaut croisé), la BEI peut exiger de la société le remboursement immédiat de tout ou partie du prêt en cours et/ou l'annulation de toute tranche non décaissée.Le Contrat de Financement sera complété par un contrat portant sur les termes et conditions d'émission des BSA au bénéfice de la BEI, sur lequel la société communiquera au moment opportun.