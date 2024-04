Le 7 février 2023, Cellectis a annoncé la réalisation de son offre par voie d'augmentation de capital, de 8.800.000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de Cellectis, d'une valeur nominale de 0,05 euro l'une (l' « Offre »), qui avait été lancée le 2 février 2023 et l'exercice par les banques garantes, Jefferies LLC et Barclays Capital Inc., de leur option de surallocation (l'«Option de Surallocation ») à hauteur de 1.107.800 actions ordinaires supplémentaires (les « Actions Ordinaires Supplémentaires ») de la Société à livrer sous la forme de 1.107.800 ADS (les « ADS Supplémentaires »). A la suite à l'Offre et de l'exercice de l'Option de Surallocation, le nombre total d'actions ordinaires émises sous forme d'ADS s'élève à 9.907.800, portant le produit brut de l'Offre et de l'Option de Surallocation à environ 24.769.500 de dollars (22.695.162,18 d'euros) et le produit net global, après déduction des commissions de souscription et des frais d'offre estimés, à environ 22.783.330 de dollars (20.875.325,27 d'euros).

Immédiatement après l'Investissement Additionnel, il est prévu qu'AZ Holdings détienne environ 44% du capital social et 30% des droits de vote de la Société (sur la base du nombre de droits de vote en circulation immédiatement après la réalisation de l'Investissement Initial), et les mandats des deux administrateurs désignés par AstraZeneca et nommés par l'assemblée générale de Cellectis le 22 décembre 2023, Monsieur Marc Dunoyer et le docteur Tyrell Rivers, prendront effet. En outre, certaines décisions commerciales seront soumises à l'approbation d'AZ Holdings, en ce compris, principalement, la liquidation de toute société du groupe Cellectis, l'émission de titres de rang supérieur ou équivalent aux actions de préférence A et B, toute émission de titres de capital sans qu'il soit offert à AZ Holdings de souscrire sa

En plus de l'Accord de Collaboration et de l'Accord d'Investissement Initial, le 14 novembre 2023, la Société et AZ Holdings ont conclu l'Accord d'Investissement Additionnel. En vertu de l'Accord d'Investissement Additionnel, AZ Holdings réalisera un investissement additionnel de 140 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant à deux catégories d'actions de préférence de Cellectis nouvellement créées : 10.000.000 d'actions de préférence "de catégorie A" et 18.000.000 d'actions de préférence de "catégorie B", dans chaque cas à un prix de 5,00 dollars par action (l'"Investissement Additionnel"). Jusqu'à leur conversion en actions ordinaires, les actions de préférence de "catégorie A" auraient un droit de vote simple mais ne seraient pas éligibles au droit de vote double bénéficiant aux actions ordinaires détenues sous la forme nominative pendant une durée minimale de deux ans, tandis que les actions de préférence de "catégorie B" seraient privées de droit de vote sauf sur tout décision ayant trait à la distribution de dividende ou de réserves. Les deux catégories d'actions de préférence bénéficieront en outre, en cas de liquidation de la Société, d'un droit préférentiel à l'allocation du

Dans le cadre de l'Accord de Collaboration, AstraZeneca s'appuiera sur les technologies d'édition du génome et les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique. Dans le cadre de l'accord de collaboration, 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue d'un développement. AstraZeneca disposera d'une option de licence exclusive mondiale sur les produits candidats, à exercer avant le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Les actifs de Cellectis au stade clinique, UCART22, UCART123 et UCART20x22 resteront la propriété et sous le contrôle de Cellectis.

"Au quatrième trimestre 2023, Cellectis a conclu un accord stratégique de collaboration et un accord d'investissement avec AstraZeneca. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec l'une des sociétés les plus respectées dans le domaine pharmaceutique, pour concevoir la prochaine génération de produits de thérapie cellulaire et génique. Cette collaboration permettra à Cellectis et AstraZeneca de joindre leurs forces pour mettre au point des innovations potentiellement révolutionnaires dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique.

"Nous restons concentrés sur l'avancement de nos essais cliniques de Phase 1 BALLI-01,NATHALI-01 et AMELI-01. Les données cliniques présentées à l'American Society of Hematology (ASH) en décembre dernier, concernant nos produits candidats UCART22 et UCART20x22, tous deux fabriqués en interne, sont très encourageantes et montrent un fort pouvoir d'expansion et un taux de réponse préliminaire élevé. UCART22 fabriqué en interne avec un nouveau procédé, comparé à UCART22 fabriqué par un CDMO externe avec le procédé initial, montre une supériorité significative à une dose plus faible. Ces résultats traduisent l'avantage majeur que nous avons sur le marché : le contrôle de notre production de A à Z pour fournir des produits candidats reproductibles très puissants.

