Cellectis annonce une présentation orale sur son essai clinique AMELI-01 et une présentation poster sur l'ingénierie multiplex pour une production améliorée de cellules CAR T performantes au congrès annuel de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT)

NEW YORK, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la " Société ") (Euronext Growth : ALCLS - NASDAQ : CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé la présentation de données cliniques sur son essai clinique de Phase 1 AMELI-01 (évaluant UCART123), présentées précédemment à la 64ème réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), ainsi que la présentation de données précliniques sur l'ingénierie multiplex pour une production améliorée de cellules CAR T performantes, lors de la réunion annuelle de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) qui se tiendra du 16 au 20 mai 2023 à Los Angeles.

Présentation orale :

Essai clinique AMELI-01, évaluant UCART123, un produit candidat à base de cellules T allogéniques pour les patients atteints de leucémie myéloblastique aigüe (LAM) en rechute ou réfractaire

La présentation comprend des données cliniques préliminaires de l'essai clinique de Phase 1, à escalade de doses, AMELI-01, pour les patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire, ayant reçu le produit candidat UCART123 après un régime de lymphodéplétion soit avec de la fludarabine et de la cyclophosphamide (FC), soit avec de la fludarabine, de la cyclophosphamide et de l’alemtuzumab (FCA).

Les données montrent que l'ajout de l'alemtuzumab au régime de lymphodéplétion comprenant fludarabine et cyclophosphamide a été associé à une lymphodéplétion prolongée et à une expansion des cellules UCART123 significativement plus élevée, le tout associé à une meilleure activité.

UCART123 est un nouveau produit de cellules T allogéniques modifiées fabriqué à partir de cellules de donneurs sains. Les cellules T du donneur sont transduites à l'aide d'un vecteur lentiviral pour exprimer le récepteur chimérique à l’antigène (CAR) anti-CD123 et sont ensuite modifiées à l'aide de la technologie TALEN® de Cellectis pour inactiver les gènes du récepteur alpha constant des cellules T (TRAC) et CD52 afin de minimiser le risque de maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) et de permettre l'utilisation d'une thérapie anti-CD52 en tant que composant du régime de lymphodéplétion.

Titre de la présentation : AMELI-01: A Phase I Trial of UCART123v1.2, an Anti-CD123 Allogeneic CAR-T Cell Product, in Adult Patients with Relapsed or Refractory (R/R) CD123+ Acute Myeloid Leukemia (AML)

Date et horaire de la session : le 17 mai 2023 à 15h45 – 17h30, heure de Los Angeles

Titre de la session : CAR Engineering and Production Advances for Targeting Hematologic and Solid Tumor Malignancies

Numéro de session : 502 AB

Numéro de l’abstract : 94

Présentation poster : Étendre le champ d'application de l'ingénierie multiplex pour l’amélioration de la production de cellules CAR T performantes.

Les thérapies CAR T ont révolutionné la façon dont nous traitons les hémopathies malignes. Cependant, les barrières physiologiques et biologiques supplémentaires imposées par le microenvironnement tumoral hostile ont limité la capacité à cibler les tumeurs solides. Ces dernières années, les progrès de l'ingénierie cellulaire par modification génomique nous rapprochent d’un ciblage réussi des tumeurs solides. Ces réussites démontrent que nous sommes à même de pouvoir personnaliser et d'équiper de manière créative les cellules CAR T pour cibler ces tumeurs.

Dans cette présentation, Cellectis démontre comment utiliser la technologie d’édition du génome TALEN® pour éditer précisément jusqu'à quatre loci simultanément tout en délivrant plusieurs gènes d’intérêt supplémentaires pour augmenter l'efficacité et la persistance des cellules CAR T.

Cellectis va encore plus loin et utilise une combinaison de technologies d'ingénierie du génome, y compris les éditeurs de base TALE, pour tirer parti de l'efficacité de l'édition du génome multiplexée tout en préservant l'intégrité génomique. En choisissant soigneusement une gamme d'approches d'ingénierie génique et cellulaire, Cellectis peut développer des cellules CAR T ciblées pour des besoins médicaux non satisfaits avec un haut niveau d'efficacité pour l'édition du génome et une intégration ciblée.

Titre de la présentation : Expanding the Scope of Multiplex Engineering for Superior Generation of Efficient CAR T-cells

Date et horaire de la session : le 17 mai 2023 à 12h00, heure de Los Angeles

Titre de la session : Wednesday Poster Session

Numéro de session : 604

Numéro de l’abstract : 604

Les détails des présentations seront disponibles après l’événement sur le site web de Cellectis à l'adresse suivante : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/presentations-scientifiques/

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 23 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux nonsatisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

