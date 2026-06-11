L'essentiel :

- Cellectis présente les résultats finaux de phase 1 de l'essai BALLI-01 sur lasmé-cel dans la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B).

- Un taux de réponse global de 100% est rapporté dans la population cible de phase 2, avec un profil de tolérance satisfaisant.

- Des données préliminaires de l'essai NATHALI-01 sur éti-cel dans le lymphome non Hodgkinien (LNH) sont également présentées, montrant un taux de réponse global de 88% à la dose optimale.



Cellectis a présenté lors du congrès annuel de l'European Hematology Association (EHA) 2026 les résultats finaux de phase 1 de l'essai clinique BALLI-01 évaluant lasmé-cel, un CAR-T allogénique ciblant l'antigène CD22, chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B) en rechute ou réfractaire. Cette présentation orale a été assurée par le professeur Nitin Jain du MD Anderson Cancer Center.



Dans cet essai, 45 patients en troisième ligne de traitement ou plus ont été traités, dont 15 ont reçu la dose recommandée de phase 2. La population cible avait un nombre médian de 5 lignes de traitement antérieures. Le taux de réponse global (ORR) dans cette population cible était de 100% (7/7), avec un taux de rémission complète ou rémission complète avec récupération hématologique incomplète (CR/CRi) de 57% (4/7). Le profil de tolérance a montré un syndrome de relargage des cytokines (CRS) de grade ≥3 chez 4% des patients, un syndrome de neurotoxicité (ICANS) de grade ≥3 chez 4%, et un syndrome d'activation macrophagique (IEC-HS) de grade ≥3 chez 2%, tous résolus.



Par ailleurs, Cellectis a présenté des données préliminaires de l'essai NATHALI-01 sur éti-cel, un CAR-T allogénique double ciblant CD20 et CD22, chez des patients atteints de lymphome non Hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire. Quatorze patients ont été traités à trois niveaux de dose différents, avec un taux d'ORR de 88% et un taux de réponse complète de 63% dans la cohorte à dose optimale.



L'analyse a révélé une corrélation positive entre l'exposition à l'alemtuzumab et les résultats cliniques, avec une meilleure expansion d'éti-cel et des taux de réponse plus élevés. Ces résultats soutiennent l'étude d'un schéma posologique adapté d'alemtuzumab et l'administration sous-cutanée d'IL-2 à faible dose pour optimiser la lymphodéplétion et la réponse au traitement.



Consultez l'article complet sur Zonebourse : Cellectis présente les résultats finaux de phase 1 pour lasmé-cel et des résu... | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.