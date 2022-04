Cellectis : données précliniques dans le lymphome

Cellectis a dévoilé vendredi à l'occasion d'un congrès médical des données précliniques concernant son premier produit candidat allogénique chez des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien.



D'après la société de biotechnologie, ces résultats sur UCART20x22, son premier produit entièrement développé en interne, ont permis d'établir une preuve de concept, démontrant une solide activité anti-tumorale in vitro et in vivo.



L'entreprise évoque une activité préclinique 'convaincante' avec le potentiel de surmonter certains mécanismes communs de résistance aux thérapies par cellules CAR T dans les lymphomes non hodgkiniens en rechute ou réfractaires (LNH r/r).



Une demande d'autorisation d'essai clinique (IND) pour UCART20x22 devrait donc être déposée cette année.



Ces données ont été présentées à l'occasion du congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tient actuellement à La Nouvelle-Orléans.



