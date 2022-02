Cellectis : le titre se replie après un placement de titres

Cellectis perd pas loin de 5% lundi à la Bourse de Paris à la suite d'un placement d'actions et de bons de souscriptions d'actions réalisé par Calyxt, sa filiale américaine de biologie synthétique à base de plantes.



Le placement, effectué auprès d'un investisseur institutionnel, porte sur 3,88 millions d'actions ordinaires Calyxt à un prix unitaire de 1,41 dollars, soit un total de 5,47 millions de dollars.



L'opération prévoit par ailleurs l'émission de 3,88 millions de bons de souscription d'actions préfinancés à hauteur de 1,41 dollar par bon, soit une souscription additionnelle de 5,47 millions de dollars.



Ce dernier volet permettra à l'investisseur de Calyxt, dont le nom n'a pas été dévoilé, d'acquérir un même nombre d'actions ordinaires supplémentaires de à un prix de 0,0001 dollar l'action,



En complément, 7,76 millions de bons de souscription vont lui permettre de souscrire un maximum de 7,76 millions actions ordinaires supplémentaires, toujours sur la base du même prix, représentant un montant additionnel de 10,9 millions de dollars dans l'hypothèse d'exercice intégral.



La transaction aura un effet particulièrement dilutif puisque la participation de Cellectis dans Calyxt sera réduite de 61,7% à 56,1% du capital à l'issue de la première opération.



La participation de Cellectis pourrait même retomber à 51,4% en cas d'exercice de l'intégralité des 3,88 millions de bons de souscription d'actions préfinancés, voire à 44,1% en cas d'exercice de l'intégralité des 7,76 millions de bons.



Au 31 décembre dernier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Calyxt s'élevaient à 13,7 millions de dollars, tandis que les obligations au titre des contrats de location-financement se montaient à 17,9 millions de dollars.



Dans son communiqué, Cellectis précise que la poursuite des activités de Calyxt reste conditionnée à sa capacité à lever de nouveaux financements.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.