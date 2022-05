Cellectis : opérations financées jusqu'au début 2024

Cellectis a annoncé vendredi avoir terminé le premier trimestre de l'année sur une trésorerie de 142 millions de dollars, ce qui assure à la société de biotechnologie un financement jusqu'à début 2024.



Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de cette entreprise spécialisée dans le traitement des maladies graves est ressorti à quatre millions de dollars, contre 28 millions pour les trois premiers mois de 2021.



Ses frais de recherche et développement ont diminué à 29 millions de dollars, contre 31 millions un an plus tôt, tandis que ses frais administratifs et commerciaux sont restés stables à neuf millions de dollars.



La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires s'est établie, malgré tout, à 32 millions de dollars à l'issue du trimestre, à comparer avec une perte de 12 millions pour les trois premiers mois de 2021.



Sur la base du plan d'exploitation actuel, la position de trésorerie atteint 142 millions de dollars, un montant qui passe à 160 millions de dollars en incluant celle de la filiale américaine Calyxt.



A titre de comparaison, la 'biotech' avait fini l'exercice 2021 sur une trésorerie de 191 millions de dollars, dont 177 millions hors Calyxt.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Cellectis perdait près de 5% vendredi matin suite à ces annonces.



