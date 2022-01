Cellectis : plusieurs objectifs fixés pour l'exercice 2022

Cellectis a dévoilé mercredi ses objectifs concernant son portefeuille de produits candidats en 2022, ainsi que quelques éléments portant sur ses prévisions de production.



La société de biotechnologie dit vouloir se concentrer cette année sur la poursuite des recrutements de patients pour ses trois principaux essais cliniques en cours, qui portent sur deux types de leucémies et sur le myélome multiple.



L'entreprise prévoit par ailleurs le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique pour son produit candidat allogénique double UCART20x22, développé pour les patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute ou réfractaire.



Dans son communiqué, Cellectis précise être dans les délais pour commencer à administrer aux patients, courant 2022, avec ses médicaments expérimentaux conçus en interne.



La biotech fait valoir que ses deux sites de fabrication à Raleigh (Caroline du Nord) et Paris sont aujourd'hui pleinement opérationnels.



Concernant sa position de trésorerie (qui exclut la filiale américaine Calyxt), Cellectis fait état de liquidités de 201 millions de dollars au 30 septembre 2021 jugées suffisantes pour conduire ses activités jusqu'à début 2024



Ce plan stratégique recevait un accueil mitigé en Bourse mercredi matin, l'action Cellectis cédant près de 1% dans les premiers échanges dans un marché parisien en légère hausse (+0,1%).



