Cellectis : première administration d'UCART22 en France

La société de biotechnologies Cellectis annonce que son produit candidat UCART22, fabriqué en interne, a été administré pour la première fois à un patient en France, qui a terminé la période d'observation de 28 jours.



UCART22 est évalué dans l'essai clinique BALLI-01, une étude ouverte de phase 1/2a, conçue pour évaluer la sécurité et l'activité clinique du produit candidat chez les patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B en rechute ou réfractaire.



Avec ses propres installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Raleigh, en Caroline du Nord et à Paris, Cellectis a le contrôle sur sa production et sur ses délais de fabrication.



