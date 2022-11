NEW YORK, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - NASDAQ: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce que des données précliniques sur des cellules “smart” CAR T éditées par TALEN® pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides seront présentées aujourd’hui lors de la 37ème réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

Les données seront présentées dans deux posters s’intitulant : « Multi-armored allogeneic MUC-1 CAR T-cells efficiently control triple negative breast cancer tumor growth » (Numéro de poster : 217) et « TALEN®-edited smart CAR T-cells leverage solid tumor microenvironment for specific and effective immunotherapy » (Numéro de poster : 325).

Les présentations posters mettent en évidence les données précliniques suivantes :

Poster : Multi-armored allogeneic MUC-1 CAR T-cells efficiently control triple negative breast cancer tumor growth

Ce poster présente des cellules « smart » CAR T éditées par TALEN® ciblant les tumeurs solides et exprimant l’antigène MUC1.





MUC1 est un antigène associé aux tumeurs et surexprimé dans le cancer du sein triple négatif (TNBC) et dans d’autres tumeurs solides malignes.





Les cellules CAR T MUC-1 infiltrent les tumeurs plus efficacement et en prolongent la survie lorsqu'elles sont renforcées par des attributs adaptés au microenvironnement tumoral (TME) des tumeurs TNBC.





Le knock-out (KO) de TGFBR2 abolie les effets inhibiteurs du TGFβ1, et la libération d'IL-12 induite par l'activation des cellules CAR T limite la sécrétion au site de la tumeur pour une sécurité accrue.





Les cellules CAR T MUC-1 améliorées pourraient permettre de relever certains des défis actuels dans le développement de cellules CAR T pour les patients atteints de TNBC dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.





Cellectis peut générer efficacement des cellules CAR T allogéniques et procéder à une ingénierie pour relever les principaux défis des tumeurs solides immunosuppressives.

Poster : TALEN®-edited smart CAR T-cells leverage solid tumor microenvironment for specific and effective immunotherapy

Ce poster met en évidence des stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T conçues pour augmenter l'activité des cellules CAR T dans les tumeurs solides tout en atténuant le risque de toxicité.





L'efficacité de la thérapie par cellules CAR T s'est jusqu'à présent limitée à quelques tumeurs malignes, les tumeurs solides s'avérant particulièrement récalcitrantes. Notre plateforme d'édition du génome basée sur TALEN® permet des stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T qui peuvent combattre certains des défis posés par le développement de cellules CAR T pour les tumeurs solides.





L'expression inductible d'un CAR dirigé contre l'antigène tumoral par un CAR constitutif spécifique aux signaux du TME a considérablement amélioré l'activité antitumorale, tout en limitant la cytotoxicité "sur la cible, hors de la tumeur". De plus, l'expression génique induite par le CAR pourrait renforcer l'activité anti-tumorale du CAR uniquement dans la TME.





Les stratégies d'édition du génome de Cellectis pourraient augmenter la persistance des cellules CAR T et leur activité anti-tumorale en restant limitées au milieu tumoral.





Cette preuve de concept démontre la faisabilité du développement de stratégies d'ingénierie des cellules CAR T qui peuvent améliorer le ciblage des tumeurs solides tout en atténuant les risques potentiels, ouvrant ainsi la voie au développement clinique.

Laurent Poirot, Ph.D., Senior Vice President Immunology à Cellectis, ajoute :

« En utilisant notre plateforme d'édition du génome basée sur TALEN®, nous avons présenté des stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T qui peuvent surmonter certains des défis posés par le développement de cellules CAR T pour les tumeurs solides. Nous atténuons les risques de sécurité potentiels, ouvrant ainsi la voie au développement clinique pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. »

Les présentations de posters seront disponibles sur le site web de Cellectis, après l’événement.



À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 22 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non- satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS)

ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).



Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.



TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :



Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, communications, 07 76 99 14 33, media@cellectis.com



Contact relations investisseurs :

Arthur Stril, Chief Business Officer, +1 (347) 809 5980, investors@cellectis.com

Sandya von der Weid, Associate Director, LifeSci Advisors, +41786800538

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles, incluant les informations fournies ou rendues publiques par nos partenaires. Ces déclarations prospectives incluent des déclarations sur les avancées, le calendrier et les progrès de nos essais cliniques (incluant l’inclusion des patients et leur suivi), le calendrier de présentation de données cliniques, la suffisance de nos doses de produits investigationnels, les capacités opérationnelles de nos sites de fabrication, et la suffisance de trésorerie pour financer nos opérations. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant les risques nombreux associés au développement de produits candidats biopharmaceutiques, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

Pièce jointe