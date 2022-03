Cellectis publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2021 et de l'exercice 2021 03/03/2022 | 22:46 Envoyer par e-mail :

Résultats préliminaires encourageants de l'essai clinique BALLI-01 (évaluant UCART22) dans la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire.

BALLI-01 est en cours de recrutement au niveau de dose 3.

Cellectis prévoit la soumission en 2022 d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (IND) pour UCART20x22, notre premier produit candidat allogénique à double CAR T-cell, dans le lymphome non hodgkinien à cellules B.





Les deux sites de fabrication sont désormais pleinement opérationnels. Cellectis reste dans ses délais pour administrer aux patients des médicaments expérimentaux (IMP) fabriqués en interne en 2022.

Situation de trésorerie 1 de 191M$ au 31 décembre 2021.





de 191M$ au 31 décembre 2021. Cellectis tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs le 4 mars 2022à 14 heures, heure de Paris - 8 heures, heure de New York.

NEW YORK, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’année 2021, jusqu’au 31 décembre 2021. « En 2021, Cellectis a présenté des données cliniques préliminaires encourageantes lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) 2021, provenant de patients ayant reçu un régime de lymphodéplétion à base de fludarabine, cyclophosphamide et d’alemtuzumab dans le cadre de l'essai clinique BALLI-01. BALLI-01 soutient notre mission de développer des produits candidats pour les patients qui sont toujours en besoin important de nouvelles options de traitement efficaces. Ces données montrent que notre régime de pré-conditionnement, à base d'alemtuzumab, a été bien toléré et favorise l'expansion et l'activité clinique d'UCART22 chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B. Nos sites de fabrication de Raleigh et de Paris sont désormais pleinement opérationnels, Paris produisant des plasmides, des ARN messagers et des vecteurs viraux, et Raleigh fabriquant les produits candidats UCART22 et UCART20x22 », a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. « En 2022, nous nous concentrons sur le recrutement de patients dans nos trois essais cliniques de Phase 1 BALLI-01, AMELI-01, MELANI-01, (évaluant respectivement UCART22, UCART123 et UCARTCS1) et planifions de déposer une demande de démarrer un essai clinique aux États-Unis (IND) pour notre premier produit candidat allogénique double CAR UCART20x22. Pour soutenir davantage nos essais cliniques et avec les deux sites de fabrication désormais pleinement opérationnels, nous sommes dans les délais pour commencer à administrer nos patients avec nos médicaments expérimentaux (IMP) conçus en interne. » ________________________

1 La trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et les comptes de trésorerie bloqués. Les comptes de trésorerie bloqués s’élevaient à 5 millions de dollars au 31 décembre 2021. Programmes de développement pour nos produits candidats CAR T BALLI-01 (évaluant UCART22) dans la leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B en rechute ou réfractaire (B-LLA r/r) En décembre 2021, lors du congrès annuel 2021 de l’American Society of Hematology (ASH), la Société a présenté des données cliniques préliminaires de son essai clinique BALLI-01 évaluant UCART22 (un produit candidat à base de cellules CAR T allogéniques ciblant CD22) pour les patients atteints de B-LLA r/r.





Le produit candidat UCART22, après un régime de lymphodéplétion a montré des signes prometteurs d'activité anti-leucémique au niveau de dose 2 (DL2) et au niveau de dose 2 intermédiaire (DL2i), sans toxicité inattendue ou significative liée au traitement. Les données préliminaires montrent que l'ajout d'alemtuzumab aux agents lymphodéplétants fludarabine et cyclophosphamide n’a pas eu d’effet négatif sur le profil de sécurité général, a approfondi la déplétion des cellules T de l'hôte et a favorisé l'expansion du produit candidat UCART22.





BALLI-01 recrute actuellement des patients au niveau de dose 3 (DL3) au régime de conditionnement à base de fludarabine, cyclophosphamide et d’alemtuzumab. Cellectis prévoit d’initier le dosage de patients avec le produit candidat UCART22, conçu en interne, au second semestre 2022.

AMELI-01 (évaluant UCART123) dans la leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaire (LAM r/r) UCART123 est un produit candidat à base de cellules CAR T allogéniques ciblant CD123 et évalué chez des patients atteints de LAM r/r dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1 multicentrique à escalade de dose AMELI-01.





L'étude AMELI-01 recrute actuellement des patients au niveau de dose 2 avec un régime de conditionnement à base de fludarabine, cyclophosphamide et d’alemtuzumab.

MELANI-01 (évaluant UCARTCS1) dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM r/r). UCARTCS1 est un produit candidat allogénique à base de cellules CAR T ciblant CS1, évalué chez des patients atteints de MM r/r dans l’essai clinique multicentrique de Phase 1 à escalade de doses MELANI-01.





En mai 2021, les premières données préliminaires provenant du premier groupe de patients recrutés dans l'essai clinique MELANI-01, ont été présentées lors du 24ème congrès annuel de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). Ces données ont validé CS1 comme cible pour les cellules CAR T allogéniques dans le MM r/r. L'expansion et la persistance de CS1 ont été observées et corrélées avec des changements dans les cytokines sériques et l'activité anti-myélome.





Cellectis recrute actuellement des patients au niveau de dose 1 (DL1) avec le régime de conditionnement à base de fludarabine et de cyclophosphamide.

Programmes précliniques UCART UCART20x22 pour le lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute ou réfractaire (LNH r/r) UCART20x22, est notre premier produit candidat allogénique à double CAR T-cell en cours de développement pour les patients atteints de LNH r/r. Le ciblage de CD20 et de CD22, deux cibles validées dans les tumeurs malignes à cellules B, permet à la fois de mieux tuer les cellules tumorales et d’empêcher l'échappement de l'antigène. En outre, UCART20x22 est actif contre les cellules B malignes qui expriment l'un ou les deux antigènes cibles et offre une alternative différenciée aux thérapies ciblant CD19.





UCART20x22 sera également le premier produit candidat de Cellectis entièrement pensé, développé et conçu en interne, illustrant la transformation de la Société en une plateforme de thérapie cellulaire et génique de bout en bout, de la découverte au développement du produit, en passant par la fabrication et le développement clinique.





Le dépôt d’une demande d’autorisation de démarrer un essai clinique aux États-Unis (IND) pour UCART20x22 est prévu courant 2022.

Programmes en partenariats Les programmes CAR T d'Allogene Therapeutics, Inc. utilisent les technologies de Cellectis. ALLO-501 et ALLO-501A sont des produits anti-CD19 développés conjointement dans le cadre d'un accord de collaboration entre Servier et Allogene basé sur une licence exclusive accordée par Cellectis à Servier. Servier accorde à Allogene les droits exclusifs d’ALLO-501 et ALLO-501A aux États-Unis, tandis que Servier conserve les droits exclusifs pour tous les autres pays. Les programmes anti-BCMA et anti-CD70 d’Allogene font l'objet d'une licence exclusive accordée par Cellectis à Allogene. Allogene détient les droits mondiaux de développement et de commercialisation de ces programmes. Le 10 janvier 2022, Allogene a annoncé que la FDA avait levé la suspension clinique de tous les essais cliniques d'Allogene qui avait été annoncée le 7 octobre 2021. Après une enquête approfondie menée par Allogene, il a été déterminé que l'anomalie chromosomique détectée chez un seul patient traité avec ALLO-501A n'était pas liée à la technologie d’édition du génome TALEN® ou au processus de fabrication d'Allogene et n'avait aucune signification clinique. Servier et Allogene : programmes anti-CD19 Allogene a présenté les données de Phase 1 de l'essai ALPHA avec ALLO-501 et de l'essai ALPHA2 avec ALLO-501A pour le traitement du LNH r/r lors du congrès annuel de l'ASH 2021. Selon Allogene, les données de ces essais soutiennent la promesse leur plateforme de fournir une alternative sûre et durable aux thérapies CAR T autologues approuvées chez les patients naïfs de CAR T.





Le recrutement de patients dans l'essai ALLO-501 ALPHA de Phase 1 dans le LNH r/r est terminé. Allogene a déclaré se concentrer sur la préparation de l'essai pivot de Phase 2 ALPHA2 d'ALLO-501A dans le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), qui devrait, selon Allogene, débuter en milieu d'année 2022, sous réserve ses discussions en cours avec la FDA.





Dans le cadre d’un plan de développement simultané, Allogene a l'intention de lancer un essai distinct pour ALLO-647, l’anticorps monoclonal anti-CD52 d’Allogene, au moment de l'essai pivot de Phase 2 d’ALLO-501A. Cet essai a pour but de démontrer la sécurité d'ALLO-647 ainsi que sa contribution au bénéfice global du régime de lymphodéplétion.

Allogene : programmes anti-BCMA et anti-CD70 Suite à l’annonce de suspension de la FDA, Allogene a annoncé avoir repris ses essais cliniques pour ALLO-715 et ALLO-605 pour le MM r/r, et ALLO-316 pour le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) avancé ou métastatique, et a commencé à recruter des patients plus tôt en février 2022.





La stratégie anti-BCMA d'Allogene comprend son essai de Phase 1 UNIVERSAL, dont les cohortes évaluent ALLO-715 en monothérapie, un dosage consolidé d'ALLO-715 avec ALLO-647 pour étendre la fenêtre de lymphodéplétion, et ALLO-715 en combinaison avec l'inhibiteur de gamma-sécrétase expérimental de SpringWorks Therapeutics, le nirogacestat.





Les données de l'essai UNIVERSAL d’Allogene avec ALLO-715 en monothérapie pour le traitement du MM r/r ont également été présentées à l'ASH 2021. Allogene a déclaré des taux de réponse similaires à ceux de la thérapie CAR T autologue approuvée.

Production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Le site de fabrication de matériaux de départ de Paris est désormais pleinement opérationnel et se concentre sur la production de plasmides et d'ARN messagers pour notre technologie d'édition du génome TALEN®, et sur les vecteurs viraux pour la fabrication clinique.





Le site de fabrication BPF d'UCART à Raleigh, en Caroline du Nord, est désormais pleinement opérationnel et se concentre sur les opérations de fabrication clinique et commerciale d'UCART ainsi que sur la fabrication et les tests de libération de lots de produits candidats UCART22 et UCART20x22.

Partenariats Cytovia Therapeutics Le 12 février 2021, nous avons conclu un accord de collaboration de recherche et de licence non-exclusive avec Cytovia Therapeutics, Inc., (ou Cytovia) concernant le développement de cellules Natural Killer (NK) et CAR-NK dérivées de cellules souches induites à la pluripotence (iPSC) modifiés avec nos TALEN®.





Selon les termes de ce contrat conclu avec Cytovia, amendé en novembre 2021 pour notamment inclure une nouvelle cible et le développement en Chine par une joint-venture, CytoLynk Therapeutics (le « Contrat Cytovia »), Cellectis est éligible à recevoir un montant de 20 millions ou à participer au capital de Cytovia équivalent à un montant de 20 millions de dollars US si certaines conditions sont atteintes le 31 décembre 2021 (les « Conditions Cytovia »). En sus, le Contrat Cytovia prévoit des paiements d’étapes de développement, règlementaires et de ventes additionnelles par Cytovia à Cellectis pour pouvant aller jusqu’à 805 millions de dollars US. Cellectis recevra également des redevances financières à un chiffre basées sur les ventes nettes de produits en partenariat commercialisés par Cytovia. Nous sommes en cours de discussion avec Cytovia concernant une potentielle révision des modalités de paiement, dans la mesure où les Conditions Cytovia n’ont pas été atteintes au 31 décembre 2021.





Après le partenariat annoncé précédemment par Cellectis avec Iovance Biotherapeutics dans les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL), la collaboration avec Cytovia dans une autre modalité de thérapie cellulaire met en évidence TALEN® comme une technologie d'édition du génome de choix pour les applications de thérapie cellulaire.

Faits marquants de 2021 Cellectis Innovation Days En mai 2021, Cellectis a organisé l’événement virtuel Cellectis Innovation Days. En cinq épisodes, la Société est revenue sur son portefeuille de produits candidats actuels et a présenté ses nouveaux produits candidats, ses technologies propriétaires et ses unités de fabrication. Pour visionner les épisodes, cliquez ici. Nomination Le 4 novembre 2021, Cellectis a annoncé la nomination du docteur Donald A Bergstrom, M.D, au conseil d’administration de la Société en tant que censeur. Le docteur Bergstrom, occupe actuellement le poste de vice-président executif, responsable de la recherche et du développement au sein de Relay Therapeutics, Inc, une société de médecine de précision au stade clinique. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans les industries biopharmaceutique et médicale.





Le 10 février 2022, Cellectis a annoncé la nomination de Bing Wang, PhD, MBA en tant que directeur financier et membre du comité exécutif de Cellectis. Le docteur Bing Wang est un exécutif très accompli dans le domaine de la biotechnologie, ayant une grande connaissance des financements dans ce secteur y compris une expertise pointue en matière de finances d'entreprise des sociétés publiques mondiales, de fusions et d'acquisitions, de systèmes de gestion des opérations, de planification et d'analyse financière. Il rejoint Cellectis pour superviser l'équipe financière de Cellectis SA, Cellectis, Inc. et Cellectis Biologics, Inc., sous la responsabilité directe du président-directeur général, André Choulika.

Programme ATM Le 29 mars 2021, Cellectis a annoncé la mise en place d’un programme de financement en fonds propres dit « At-the-market » (le « Programme ATM ») lui permettant d’émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs ») pour un montant total brut maximum de 125 millions de dollars dans le cadre d’un contrat de placement.





Le 9 avril 2021, la Société a annoncé l’émission et le placement d’actions ordinaires sous la forme d’ADSs pour un montant total brut d’environ 47 millions de dollars dans le cadre de son Programme ATM. 2.415.630 nouvelles ADSs et autant d’actions ordinaires sous-jacentes ont été émises au profit de certains investisseurs institutionnels spécialisés, par voie d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à un prix de 19,50 dollars par ADS.

Résultats financiers Les états financiers consolidés résumés de Cellectis, qui consolident les résultats de Calyxt, Inc. dont Cellectis est actionnaire à 61,8% au 31 décembre 2021 et à 56.1% au 3 mars 2022, ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards ou IFRS, telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IFRS »). Le détail de ces données financières consolidées entre le segment Thérapeutique et le segment Plantes figure dans les annexes de ce communiqué de presse relatif aux résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021. Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021 Situation de la trésorerie : Au 31 décembre 2021, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 191 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 177 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 274 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2020, dont 244 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cette diminution nette de 83 M$ reflète principalement (i) un flux net de trésorerie de 116 M$ utilisé par les activités d’exploitation, d’investissement et de location-financement de Cellectis, (ii) 20 M$ de flux net de trésorerie utilisés par les activités d’exploitation et acquisitions d’immobilisation et de location-financement de Calyxt et (iii) un impact FOREX défavorable de 6 M$ partiellement compensés par (iv) 49 millions de produits issus de de l’augmentation de capital réalisée au travers du programme « At the Market » (ATM) de la société en avril 2021 ainsi que le programme « At the Market » (ATM) de Calyxt durant le quatrième trimestre 2021 et (v) un produit de 10 M$ issu de l’exercice d'options de souscription d'actions de Cellectis. Sur la base du plan d'exploitation actuel, et sur nos projections financières, nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés de Cellectis hors Calyxt s’élevant à 177 millions de dollars au 31 décembre 2021 seront suffisants pour financer ses activités jusqu’au début de l’année 2024. Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation : Le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation consolidés se sont élevés à 14 M$ pour le quatrième trimestre 2021, contre 16 M$ pour le quatrième trimestre 2020. Le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation consolidés se sont élevés à 67 M$ pour l’exercice 2021, contre 82 M$ pour l’exercice 2020. 58% du chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation consolidés étaient attribuables à Cellectis pour l’exercice 2021. Cette baisse entre l’exercice 2021 et 2020 s’explique principalement par les 29 M$ d’un paiement initial reçus en mars 2020 et par la reconnaissance de 20 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les cinq cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier en mars 2020. Cela a été partiellement compensé par (i) la reconnaissance de 20 M$ d’une créance obtenue en contrepartie d'une licence accordée à Cytovia, (ii) la reconnaissance de 10 M$ de deux jalons de paiements d’étape d’Allogene, (iii) l’augmentation de 4 M$ des ventes de produits à base de soja chez Calyxt, (iv) 1,5 M$ liés à l’abandon de la dette liée au prêt PPP (« Paycheck Protection Program ») obtenu par Calyxt en avril 2021, malgré une baisse des revenus de licence de 2 M$. Coût des revenus : Le coût des revenus consolidés s'est élevé à 2 M$ pour le quatrième trimestre 2021, contre 19 M$ pour le quatrième trimestre 2020. Les coûts des revenus consolidés se sont élevés à 31 M$ pour l’exercice 2021, contre 36 M$ pour l’exercice 2020. Cette baisse s'explique principalement par le coût des produits vendus au cours de la période par Calyxt. Frais de recherche et développement : Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 32 M$ pour le quatrième trimestre 2021 contre 23 M$ pour le quatrième trimestre 2020. Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 129 M$ pour l’exercice 2021 contre 87 M$ pour l’exercice 2020. 91% des frais de recherche et développement consolidés sont attribuables à Cellectis pour l’exercice 2021. L'augmentation de 42 M$ entre l’exercice de 2021 et 2020 est principalement attribuable à (i) la hausse des salaires et des charges sociales liées à l’attribution d’options de souscription d’actions pour 14 M$, à (ii) l’augmentation des achats, charges externes et autres charges de 25 M$ et par (iii) l’augmentation des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 3 M$. Frais administratifs et commerciaux : Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 10 M$ pour le quatrième trimestre 2021 contre 12 M$ pour le quatrième trimestre 2020. Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 38 M$ pour l’exercice 2021, contre 44 M$ pour l’exercice 2020. 60% des frais administratifs et commerciaux consolidés sont attribuables à Cellectis pour l’exercice 2021. La diminution de 6 M$ est attribuable à la diminution des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie pour 6 M$ et par la diminution des salaires de 1M $, partiellement compensée par la hausse des charges sociales liées à l’attribution d’options de souscription d’actions plus élevés et des autres charges plus élevées de 1 M$. Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 25 M$ (soit 0,55 $ par action) pour le quatrième trimestre 2021, dont 21 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 41 M$ (soit 0,95 $ par action) pour le quatrième trimestre 2020, dont 34 M$ étaient attribuables à Cellectis. La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 114 M$ (soit 2,55 $ par action) pour l’exercice 2021, dont une perte de 97 M$ attribuable à Cellectis, comparativement à une perte de 81 M$ (soit 1,91 $ par action) pour l’exercice 2020, dont 54 M$ étaient attribuables à Cellectis. L’augmentation de 33 M$ de la perte nette entre l’exercice de 2021 et 2020 est principalement attribuable à une baisse des revenus et autres produits d’exploitation de 15 M$ et à une augmentation des charges d’exploitation de 30 M$ et une baisse des intérêts minoritaires de 5 M$ qui a été partiellement compensée par une augmentation des gains financiers nets de 18 M$. Bénéfice net (perte nette) ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 22 M$ (soit 0,48 $ par action) pour le quatrième trimestre 2021, dont 19 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 37 M$ (soit 0,88 $ par action) pour le quatrième trimestre 2020, dont 31 M$ étaient attribuables à Cellectis. La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 102 M$ (ou 2,27 $ par action) pour l’exercice 2021, dont 85 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 67 M$ (ou 1,57 $ par action) pour l’exercice 2020, dont 44 M$ étaient attribuables à Cellectis. Veuillez consulter la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour le rapprochement du résultat net IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis. Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour l’année 2022 dans les domaines suivants : Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d’essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCARTCS1, UCART20x22 ;

Utilisation de nos capacités de fabrication de pointe à Paris (France) et Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis) ;

Poursuite du renforcement de nos départements de fabrication et clinique, notamment en recrutant du personnel de talent.



CELLECTIS S.A. – BILAN CONSOLIDÉ

(En milliers de dollars) A la date du 31-déc-20 31-déc.-21 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 1,584 1,854 Immobilisations corporelles 71,673 78,846 Droit d'utilisation 73,845 69,423 Actifs financiers 7,007 6,524 Total actifs non courants 154,109 156,648 Actifs courants Stocks 1,606 - Clients et comptes rattachés 5,171 20,361 Subventions à recevoir 10,703 9,268 Autres actifs courants 29,643 9,665 Actifs financiers courants, trésorerie et équivalents de trésorerie 268,239 186,135 Total actifs courants 315,362 225,429 TOTAL DE L'ACTIF 469,471 382,076 PASSIF Capitaux propres Capital social 2,785 2,945 Primes d'émission 872,134 934,696 Ecarts de conversion (4,089 ) (18,021 ) Réserves (505,961 ) (584,129 ) Résultat net, part du groupe (81,074 ) (114,197 ) Capitaux propres, part du Groupe 283,795 221,293 Intérêts minoritaires 25,051 15,181 Total capitaux propres 308,846 236,474 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants 28,836 20,030 Dettes de loyer non courantes 75,764 71,526 Provisions pour indemnités de départ à la retraite 4,010 4,073 Autres passifs non courants - 626 Total passifs non courants 108,610 96,254 Passifs courants Passifs courants financiers - 2,354 Dettes de loyer courantes 6,696 8,329 Fournisseurs et comptes rattachés 24,609 23,762 Revenus différés et passifs sur contrat 452 301 Provisions courantes 1,131 871 Autres passifs courants 19,127 13,731 Total passifs courants 52,015 49,348 TOTAL DU PASSIF 469,471 382,076 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ – QUATRIEMES TRIMESTRES

(Non audités)

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour les trois mois clos le 31 décembre 2020 2021 Revenus Chiffre d'affaires 13,649 12,205 Autres revenus 1,983 1,458 Total Revenus 15,632 13,663 Charges opérationnelles Coût des revenus (18,644 ) (2,247 ) Frais de recherche et développement (23,395 ) (32,367 ) Frais administratifs et commerciaux (12,490 ) (9,976 ) Autres produits et charges opérationnelles (267 ) 5 Total charges opérationnelles (54,796 ) (44,585 ) Résultat opérationnel (39,164 ) (30,922 ) Résultat financier (7,567 ) 2,842 Résultat net de la période (46,730 ) (28,080 ) Résultat part du groupe (40,607 ) (24,996 ) Intérêts minoritaires (6,123 ) (3,084 ) Résultat net, part du groupe de base par action ($/action) (0.95 ) (0.55 ) Résultat net, part du groupe dilué par action ($/action) (0.95 ) (0.55 ) COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ – EXERCICES COMPLETS

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 2021 Revenus Chiffre d'affaires 73,949 57,293 Autres revenus 8,507 9,778 Total Revenus 82,456 67,071 Charges opérationnelles Coût des revenus (36,275 ) (31,360 ) Frais de recherche et développement (86,950 ) (129,030 ) Frais administratifs et commerciaux (44,201 ) (37,869 ) Autres produits et charges opérationnelles (467 ) 511 Total charges opérationnelles (167,893 ) (197,748 ) Résultat opérationnel (85,437 ) (130,677 ) Résultat financier (12,046 ) 5,570 Résultat net de la période (97,483 ) (125,107 ) Résultat part du groupe (81,074 ) (114,197 ) Intérêts minoritaires (16,409 ) (10,910 ) Résultat net, part du groupe de base par action ($/action) (1.91 ) (2.55 ) Résultat net, part du groupe dilué par action ($/action) (1.91 ) (2.55 ) CELLECTIS S.A. DETAIL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SECTEUR D’ACTIVITE – QUATRIEMES TRIMESTRES

(Non audités) (en milliers de dollars) Pour les trois mois clos le 31 décembre 2020 Pour les trois mois clos le 31 décembre 2021 en milliers de dollars Plantes Thérapeutique Total secteurs opérationnels Plantes Thérapeutique Total secteurs opérationnels Chiffre d'affaires externe 13 424 225 13 649 1 943 10 262 12 205 Autres produits - 1 983 1 983 - 1 458 1 458 Chiffre d'affaires externe et autres produits 13 424 2 208 15 632 1 943 11 720 13 663 Coût des revenus (18 258 ) (386 ) (18 644 ) (2 004 ) (243 ) (2 247 ) Frais de recherche et développement (2 508 ) (20 887 ) (23 395 ) (2 832 ) (29 535 ) (32 367 ) Frais administratifs et commerciaux (5 449 ) (7 041 ) (12 490 ) (3 467 ) (6 509 ) (9 976 ) Autres produits et charges d'exploitation (17 ) (250 ) (267 ) (2 ) 7 5 Total charges d'exploitation (26 232 ) (28 564 ) (54 796 ) (8 305 ) (36 280 ) (44 585 ) Résultat opérationnel (12 808 ) (26 356 ) (39 164 ) (6 362 ) (24 560 ) (30 922 ) Résultat financier (270 ) (7 297 ) (7 567 ) (287 ) 3 129 2 842 Résultat net (13 078 ) (33 652 ) (46 730 ) (6 649 ) (21 431 ) (28 080 ) Intérêts minoritaires 6 123 - 6 123 3 084 - 3 084 Résultat net, part du Groupe (6 955 ) (33 652 ) (40 607 ) (3 565 ) (21 431 ) (24 997 ) Charges de recherche et développement liées aux rémunérations fondées sur des actions, part du Groupe 247 1 785 2 032 228 2 459 2 686 Charges administratives et commerciales liées aux rémunérations fondées sur des actions, part du Groupe 580 529 1 109 303 211 514 Ajustement liée aux attributions d'actions, part du Groupe 827 2 314 3 141 530 2 670 3 200 Résultat net ajusté, part du Groupe (6 128 ) (31 338 ) (37 466 ) (3 035 ) (18 761 ) (21 796 ) Amortissements et dépréciations (653 ) (2 593 ) (3 246 ) (279 ) (2 461 ) (2 740 ) Acquisitions d'actifs corporels et incorporels 887 7 477 8 364 811 1 005 1 816 CELLECTIS S.A.

DETAIL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SECTEUR D’ACTIVITE – EXERCICES COMPLETS (En milliers de dollars) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 en milliers de dollars Plantes Thérapeutique Total secteurs opérationnels Plantes Thérapeutique Total secteurs opérationnels Chiffre d'affaires externe 22 892 51 057 73 949 26 946 30 347 57 293 Autres produits - 8 507 8 507 1 528 8 250 9 778 Chiffre d'affaires externe et autres produits 22 892 59 564 82 456 28 475 38 597 67 071 Coût des revenus (34 324 ) (1 951 ) (36 275 ) (29 517 ) (1 844 ) (31 360 ) Frais de recherche et développement (9 903 ) (77 048 ) (86 951 ) (11 190 ) (117 840 ) (129 030 ) Frais administratifs et commerciaux (21 688 ) (22 513 ) (44 201 ) (14 987 ) (22 882 ) (37 869 ) Autres produits et charges d'exploitation (103 ) (363 ) (466 ) 23 488 511 Total charges d'exploitation (66 018 ) (101 875 ) (167 893 ) (55 671 ) (142 077 ) (197 748 ) Résultat opérationnel (43 126 ) (42 311 ) (85 437 ) (27 196 ) (103 481 ) (130 677 ) Résultat financier (776 ) (11 270 ) (12 046 ) (1 162 ) 6 731 5 570 Résultat net (43 902 ) (53 581 ) (97 483 ) (28 358 ) (96 749 ) (125 107 ) Intérêts minoritaires 16 409 - 16 409 10 910 - 10 910 Résultat net, part du Groupe (27 493 ) (53 581 ) (81 074 ) (17 448 ) (96 749 ) (114 197 ) Charges de recherche et développement liées aux rémunérations fondées sur des actions, part du Groupe 801 6 790 7 591 909 9 381 10 290 Charges administratives et commerciales liées aux rémunérations fondées sur des actions, part du Groupe 3 536 3 238 6 774 95 2 113 2 207 Ajustement liée aux attributions d'actions, part du Groupe 4 337 10 028 14 365 1 004 11 493 12 497 Résultat net ajusté, part du Groupe (23 156 ) (43 553 ) (66 709 ) (16 444 ) (85 256 ) (101 700 ) Amortissements et dépréciations (1 869 ) (7 950 ) (9 819 ) (1 208 ) (6 371 ) (7 579 ) Acquisitions d'actifs corporels et incorporels 1 786 48 813 50 599 1 187 15 451 16 638 Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS Dans ce communiqué de presse, Cellectis S.A. présente un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis qui n’est pas un agrégat défini par le référentiel IFRS. Nous avons inclus dans ce communiqué de presse une réconciliation de cet agrégat avec le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis, élément le plus comparable calculé en accord avec le référentiel IFRS. Ce résultat ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Nous estimons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec les états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société, et organise ses activités, en utilisant entre autres, cet agrégat financier.

En particulier, nous pensons que l’élimination des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie du résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis peut donner une information utile sur la comparaison d’une période à une autre des activités de Cellectis. Notre utilisation de ce résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis est limitée à une utilisation analytique et ne devrait pas être considérée seule ou être substituée à l’analyse de nos résultats financiers présentés conformément aux normes IFRS. Certaines de ces limitations sont : (a) d’autres sociétés, incluant des sociétés dans nos industries qui bénéficient des mêmes types de rémunérations fondées sur des actions, pourraient adresser l’impact des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie d’une façon différente, et (b) d’autres sociétés pourraient communiquer un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ou d’autres agrégats similaires mais calculés de façon différente, ce qui réduirait leur utilité pour des besoins comparatifs. Au regard de l’ensemble de ces limitations, vous devriez considérer le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis au même titre que nos résultats financiers IFRS, y compris le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis. RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS – QUATRIEMES TRIMESTRES

(Non audités)

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour les trois mois clos le 31 décembre 2020 2021 Résultat net, part du Groupe (en milliers de dollars) (40,607 ) (24,996 ) Ajustement :

Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie, part du Groupe 3,141 3,200 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de dollars) (37,466 ) (21,796 ) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base par action ($/action) (0.88 ) (0.48 ) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) 42,589,496 45,481,310 Résultat net ajusté, part du Groupe, dilué par action ($/action) (0.88 ) (0.48 ) Moyenne pondérée des actions ordinaires, dilué (unités) 42,589,496 45,481,310 (1) Lorsque nous présentons une perte nette ajustée, nous utilisons la moyenne pondérée des actions ordinaires, de base pour calculer la perte nette ajustée, part du Groupe, diluée par action. Lorsque nous présentons un bénéfice net ajusté, nous utilisons la moyenne pondérée des actions ordinaires, diluée pour calculer le bénéfice net ajusté, part du Groupe, dilué par action. RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS – EXERCICES COMPLETS

(Non audités)

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 2021 Résultat net, part du Groupe (en milliers de dollars) (81,074 ) (114,197 ) Ajustement:

Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie, part du Groupe 14,365 12,497 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de dollars) (66,709 ) (101,700 ) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base par action ($/action) (1.57 ) (2.27 ) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) 42,503,447 44,820,279 Résultat net ajusté, part du Groupe, dilué par action ($/action) (1.57 ) (2.27 ) Moyenne pondérée des actions ordinaires, dilué (unités) (1) 42,503,447 44,820,279 (1) Lorsque nous présentons une perte nette ajustée nous utilisons la moyenne pondérée des actions ordinaires de base pour calculer la perte nette ajustée part du Groupe diluée par action. Lorsque nous présentons un bénéfice net ajusté nous utilisons la moyenne pondérée des actions ordinaires diluée pour calculer le bénéfice net ajusté part du Groupe dilué par action. Conférence téléphonique et webcast

Cellectis tiendra une conférence téléphonique le 4 mars 2022 à 14h00, heure de Paris – 8h00, heure de New York. La conférence portera sur les résultats de la Société au quatrième trimestre, les résultats de fin d’année et une mise à jour des activités. Numéros de téléphone pour écouter la conférence en direct :

En direct (US/Canada) : + 1(877) 451-6152

En direct (international) : + 1(201) 389-0879

Conference ID : 13727032 Lien webcast: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1528796&tp_key=c23a20c39e Le webcast en replay sera disponible pendant un an sur le site Internet de Cellectis ici À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 22 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). AlloCAR T™ est une marque déposée d'Allogene Therapeutics, Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis. Pour plus d’informations, veuillez contacter : Contacts média Cellectis :

Pascalyne Wilson, Director, communications, 07 76 99 14 33, media@cellectis.com Contact relations investisseurs :

Arthur Stril, Chief Business Officer, +1 (347) 809 5980, investors@cellectis.com

Sandya von der Weid, Associate Director, LifeSci Advisors, +41786800538 Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles, incluant les informations qui nous sont fournies ou qui ont été mises à la connaissance du public par nos licenciés Servier et Allogene. Ces déclarations prospectives incluent des déclarations sur l’avancement, le calendrier et le progrès des essais cliniques (en ce qui concerne notamment le recrutement des patients et leur suivi), le calendrier de présentation de données cliniques et la soumission de dossiers réglementaires, la suffisance de nos doses de produits investigationnels, the capacités opérationnelles de nos sites de fabrications, et la suffisance de trésorerie pour financer nos opérations.. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant les risques nombreux associés au développement de produits candidat biopharmaceutiques, ainsi que ainsi que la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur. Pièce jointe 20220303_CP Q42021_FRENCH_FINAL_.pdf



