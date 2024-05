NEW YORK, 27 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa technologie pionnière d’édition du génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre se terminant au 31 mars 2024, le mardi 28 mai 2024 après la clôture du marché aux États-Unis.

Une conférence téléphonique se tiendra mercredi 29 mai 2024 à 14h00, heure de Paris – 8h00 heure de New York. La conférence portera sur les résultats de la Société au premier trimestre 2024 ainsi qu’une mise à jour des activités.

Numéros de téléphone et lien pour écouter la conférence en direct :

En direct (US / Canada): 1-(877) 451 6152

En direct (International): 1-(201) 389-0879

Conference ID: 13746795

Lien Webcast : https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1672725&tp_key=f83e7ab481

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 24 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

