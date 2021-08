Exclusif AOF : André Choulika, Directeur général de Cellectis " Aujourd'hui, le titre est mésestimé "

Alors que le secteur des biotechs a été mis en lumière par la pandémie, les sociétés françaises peinent à se financer, contrairement à ses concurrentes allemandes ou américaines. Cellectis, dont les recherches en oncologie sont très prometteuses, appelle à plus de soutien. Trois questions au Docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.



Rappelez nous votre activité ?





Cellectis a été pionner dans l'édition du génome en 1999 puis s'est spécialisé dans le développement de traitements par immunothérapie en oncologie, basés sur des cellules CAR-T " allogéniques ingéniérées ". Ces cellules T issues de donneurs sains sont modifiées et programmées pour tuer les cellules cancéreuses de patients atteints de cancers du sang. La particularité de Cellectis est que nous standardisons ces cellules issues du système immunitaire de façon à proposer un produit universel prêt à l'emploi parce que fabriqué à l'avance. Nous avons 8 produits en développement clinique. Actuellement, il existe deux produits sur le marché. Le premier a été baptisé Kymriah. Il est commercialisé par Novartis. Le deuxième produit s'appelle Yescarta et est commercialisé par Gilead. Il est indiqué dans plusieurs lymphomes rares. Ces deux traitements élaborés à partir des cellules T du patient proposent des produits personnalisés mais qui s'avèrent très onéreux, de l'ordre de 320 000 euros par patient. L'avantage des CAR-T dits allogéniques, comme celles fabriquées par Cellectis, est qu'elles sont moins coûteuses puisqu'elles sont produites à grande échelle et peuvent être utilisées chez tous les patients à partir d'un donneur sain.



Votre recherche est-elle aussi prometteuse que complexe à mettre en œuvre ?



Dans la phase 1 d'un essai clinique, nous évaluons la toxicité du médicament. Contrairement au vaccin qui est testé chez des personnes en bonne santé en phase 1, nous devons dans notre secteur d'activité, injecter notre produit candidat à des patients malades, chez qui d'autres thérapies déjà sur le marché n'ont pas fonctionné. Cette phase vise à déterminer que le produit ne présente aucun problème de sécurité majeur. La phase 2 cherche ensuite à déterminer l'efficacité thérapeutique du produit et les effets du traitement sur les patients. Enfin, l'étude de phase 3 arrive en dernier et vise à confirmer la posologie du produit, comparer les résultats avec des traitements existants, etc.



Chez Cellectis, les résultats des études de phase 1 peuvent être très proches de ceux obtenus en phase 3. Nos produits sont " compassionnels ", et peuvent fonctionner dès la phase 1 et redonner des chances aux patients. Cela s'est produit en 2015 quand deux jeunes patientes atteintes de leucémie ont été traitées avec les cellules CAR-T ingéniérées de Cellectis. Six ans après, elles sont toujours en rémission complète !



Quelles réactions vous procurent le parcours boursier du titre ?



Nous sommes cotés au Nasdaq depuis 2017. Cette présence permet aux investisseurs d'investir dans notre recherche, " au prix du marché " et nous, de contribuer à financer notre développement. Les succès de Moderna ou BioNTech témoignent de l'importance de l'injection massive de capitaux dans la recherche médicale de pointe. En France, nous comptons parmi les meilleurs chercheurs mondiaux, mais le secteur manque cruellement de moyens pour soutenir l'écosystème de la biotech. Pour que celui-ci prenne son envol , il faudrait investir massivement dans les entreprises disruptives. Cellectis continue de s'engager pour pouvoir soigner les malades bien-sûr, mais aussi pour les petits actionnaires qui nous font confiance. Aujourd'hui, le titre est mésestimé, mais nous faisons tout pour que les choses changent.



Cellectis possède des technologies et un portefeuille de produits qui nous donnent toutes les raisons d'être confiants dans nos capacités de développement. De ce point de vue, 2021 a été une année très riche pour Cellectis avec la présentation en mai dernier de quatre nouveaux produits candidats en développement préclinique ciblant les tumeurs solides, ainsi que le lancement de .HEAL, une nouvelle plateforme d'édition du génome, qui s'appuie sur la précision de la technologie d'édition du génome TALEN, pour permettre un correction des gènes responsables de certaines maladies génétiques.



Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot