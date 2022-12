La biotech française Cellectis prend une participation dans la startup Primera, soutenue par Mayflower.

Cellectis, qui obtient un siège au conseil d'administration de Primera, collaborera avec Primera au développement de thérapies pour les maladies mitochondriales, un groupe de troubles génétiques.

Selon les termes de l'accord, si Primera choisit d'obtenir une licence exclusive pour un maximum de cinq thérapies co-développées par Cellectis, elle pourra recevoir jusqu'à 750 millions de dollars en paiements d'étape.

Primera pourra alors également recevoir des redevances élevées à un chiffre sur les ventes de ces thérapies développées dans le cadre du partenariat.

Plus tôt cette année, la Mayo Clinic, organisme à but non lucratif, et la société privée Hibiscus Bioventures ont formé conjointement Mayflower Bioventures, un programme de démarrage visant à aider à la création et à la croissance de nouvelles entreprises dans le secteur de la thérapie génique et cellulaire.

Primera, qui est la première start up à être lancée par Mayflower, vise à se concentrer sur le développement de thérapies géniques qui s'attaquent à la cause profonde des maladies mitochondriales, pour lesquelles il n'existe actuellement aucune option de traitement approuvée par la Food and Drug Administration américaine.

Les maladies mitochondriales sont causées par des mutations génétiques dans les mitochondries, les structures cellulaires responsables de la production d'énergie. Elles font partie des maladies héréditaires les plus courantes qui causent des déficiences neurologiques et touchent environ 1 personne sur 4 300 aux États-Unis, selon les données de l'hôpital pour enfants de Philadelphie.